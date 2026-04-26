Минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник застосував 50 ракет, скинув 203 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9658 дронів-камікадзе та здійснив 3206 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ

Ситуація в Україні на 26 квітня 2026

За минулу добу Сили оборони уразили сім районів зосередження ворожої піхоти, три пункти управління дронами, командно-спостережний пункт, дві артилерійські системи та одну реактивну систему залпового вогню окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог тричі атакував позиції Сил оборони, здійснив 95 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції у районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка, Синельникове, Землянки та Зибине.

На Куп’янському напрямку агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Петропавлівка, Радьківка, Новоосинове, Куп’янськ та Кучерівка.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили дев’ять штурмів у районах населених пунктів Діброва, Лиман, Новий Мир, Ставки та Середнє.

На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили три спроби ворога просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Озерного та Ямполя.

На Краматорському напрямку окупанти не атакували.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Іванопілля, Предтечиного та Іллінівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Білицьке, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Вороне, Тернове та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах населених пунктів Староукраїнка, Гуляйполе, Зелене, Святопетрівка, Гуляйпільське та Чарівне, а також у бік населених пунктів Копані та Новоселівка.

На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили.

Втрати ворога на 26 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 325 650 (+960);

танків – 11 892;

бойових броньованих машин – 24 463 (+5);

артилерійських систем – 40 711 (+76);

реактивних систем залпового вогню – 1 753;

засобів протиповітряної оборони – 1 354 (+1);

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 258 091 (+2 229);

крилатих ракет – 4 579 (+30);

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 91 582 (+160);

спеціальної техніки – 4 136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 523-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

