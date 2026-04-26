РФ 155 раз атаковала критические для ядерной безопасности подстанции — Шмыгаль
С начала полномасштабной войны против Украины российские войска 155 раз атаковали подстанции, которые остаются критическими для ядерной безопасности.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль во время международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности.
– С начала полномасштабной войны Россия совершила 155 атак на подстанции, обеспечивающие выдачу мощности атомных электростанций, – заявил он.
Как утверждает Шмыгаль, каждый такой удар может повлечь за собой аварийные остановки, нарушение стабильной работы системы и давление на безопасную эксплуатацию атомных блоков.
По словам министра, Украине необходимы современные системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры, в первую очередь от баллистического вооружения и ударных беспилотников.
В то же время Шмыгаль заявил, что нужно продолжать санкции давления против Российской Федерации. Он утверждает, что Украина просит об усилении санкций против энергосектора РФ, включая атомный.
– Мы настаиваем на более жестких ограничениях Росатома и приостановлении членства РФ в Совете управляющих МАГАТЭ, – подчеркнул он.
Кроме этого, Денис Шмыгаль добавил, что Украине нужно по меньшей мере €500 млн для восстановления нового безопасного конфайнмента.