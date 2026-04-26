З початку повномасштабної війни проти України російські війська 155 разів атакували підстанції, які залишаються критичними для ядерної безпеки.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки.

Шмигаль про атаки РФ на підстанції

– З початку повномасштабної війни Росія здійснила 155 атак на підстанції, що забезпечують видачу потужності атомних електростанцій, – заявив він.

Як стверджує Шмигаль, кожен такий удар може спричинити аварійні зупинки, порушення стабільної роботи системи та тиск на безпечну експлуатацію атомних блоків.

За словами міністра, Україні необхідні сучасні системи протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури, першочергово від балістичного озброєння та ударних безпілотників.

Водночас Шмигаль заявив, що потрібно продовжувати санкцій тиск проти Російської Федерації. Він стверджує, що Україна просить про посилення санкцій проти енергосектора РФ, включно з атомним.

– Ми наполягаємо на жорсткіших обмеженнях Росатома та призупиненні членства РФ у Раді керуючих МАГАТЕ, – наголосив він.

Крім цього, Денис Шмигаль додав, що Україні потрібно щонайменше €500 млн для відновлення нового безпечного конфайнменту.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

