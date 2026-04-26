Три країни долучилися до ініціативи щодо пріоритетного переліку потреб (PURL) для допомоги Силам оборони України на саміті Європейського Союзу на Кіпрі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві.

Зеленський про країни, які долучилися до PURL

Володимир Зеленський не уточнив, які саме три країни долучилися до підтримки України через ініціативу PURL.

– Ми вдячні трьом країнам. Ми домовилися, що це буде не публічна інформація. Три країни долучились до програми PURL під час Кіпру на загальну суму десь €350-400 млн, – сказав він.

Крім цього, президент підтвердив участь України на саміті НАТО, який запланований в Анкарі на території Туреччини протягом 7 та 8 липня. Проте поки зарано говорити, в якому саме форматі, стверджує Зеленський.

