Системні удари по російських виробничих об’єктах знижують можливості протиповітряної оборони РФ, яка вже стикається з дефіцитом ракет для боротьби з українськими дронами та іншими засобами ураження.

Про це 26 квітня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Дженні Каріньян.

Виснаження російської ППО: що відомо

Під час зустрічі Сирський повідомив, що удари по російській оборонній інфраструктурі поступово послаблюють можливості противника:

— Системні ураження російських виробничих об’єктів додатково знижують спроможності протиповітряної оборони противника, який уже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження.

Головнокомандувач ЗСУ також повідомив канадській стороні про поточну ситуацію на фронті.

За його словами, противник активізував наступальні дії майже на всій лінії зіткнення.

Водночас Сили оборони України роблять ставку на ретельне планування, технологічні рішення та ефективне використання наявного озброєння.

У результаті противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів, зазначив Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував Канаді за військову підтримку України, внески до міжнародних оборонних ініціатив та підготовку українських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив перевірити організацію логістичного забезпечення підрозділів, які виконують завдання на передових позиціях.

Окрему увагу мають приділити наявності транспорту для підвозу, евакуації та використанню роботизованих систем.

Відповідні перевірки мають провести до 20 травня.

Фото: Олександр Сирський

