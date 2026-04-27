Дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України викликало завтра вранці посла Ізраїлю для вручення нашої ноти протесту щодо заходу до Хайфи російських суховантажів із викраденим українським зерном.

— Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило викрадене зерно до Хайфи. Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми вкотре застерігаємо Ізраїль від прийняття викраденого зерна та нанесення шкоди нашим відносинам, — наголосив Андрій Сибіга.

МЗС вимагає від Ізраїлю вжити відповідних заходів.

Нагадаємо, що два тижні тому до порту Хайфи пришвартувалося вантажне судно Абінськ. Згідно з офіційною заявою уряду України, судно плавало під російським прапором і везло пшеницю на мільйони доларів. Зерно росіяни вкрали з окупованих територій. А прибутки від продажу краденого зерна на ринках усього світу – зокрема в Ізраїлі – фінансують військову машину Путіна.

Розслідування ізраїльського видання Haaretz вказує, що це не перший випадок, коли викрадене з України зерно імпортується на ізраїльський ринок. Фактично, до 2023 року, приблизно через рік після масштабного вторгнення РФ, до Ізраїлю прибуло щонайменше два судна з викраденим зерном, і щонайменше одне з них розвантажили.

Згідно з інформацією, отриманою Haaretz, цього року в Ізраїлі вже було розвантажено чотири партії викраденого українського зерна. Ще одне підозріле судно прибуло до бухти Хайфи в неділю вранці і чекає своєї черги на вхід до порту.

Україна в офіційній заяві наголосила, що для Ізраїлю неприйнятно дозволяти імпорт викрадених товарів. Вона додала, що після звернення до Ізраїлю їй запевнили, що будуть вжиті відповідні заходи.

