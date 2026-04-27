Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Соответствующие законопроекты №15197 и №15198 обнародованы на сайте Верховной Рады Украины.

Продление мобилизации и военного положения в Украине: что известно

Согласно документам, военное положение в Украине предлагают продлить с 05:30 4 мая 2026 года еще на 90 суток.

Также на аналогичный срок планируют продлить всеобщую мобилизацию.

Законопроекты должны рассмотреть народные депутаты во время пленарного заседания.

Ожидается, что профильный Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит их в ближайшее время и рекомендует к принятию.

По словам народного депутата Ярослав Железняк, рассмотрение документов в парламенте предварительно запланировано на 28 или 29 апреля.

В случае поддержки они наберут необходимые 226 голосов и будут переданы на подпись.

Действующие нормы действуют до 4 мая 2026 года, а новое продолжение, в случае принятия, продлится до 2 августа.

Как происходит процедура принятия решения

Процедура продления военного положения и мобилизации является стандартной и проходит несколько этапов:

сначала президент подает в парламент законопроекты на основе решения СНБО;

далее документы рассматривает профильный оборонный комитет Верховной Рады;

после этого их выносят на голосование в сессионный зал;

в случае принятия законы подписывает Председатель Верховной Рады;

окончательный этап — подпись президента, после чего они вступают в силу.

Ожидается, что это будет уже 19-е голосование парламента о продлении военного положения и мобилизации с начала полномасштабной войны.

