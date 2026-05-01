В апреле 2026 года тема мобилизации в Украине вышла на первый план как из-за резонансных событий, так и из-за серии заявлений представителей власти, военного руководства и Министерства обороны.

Все чаще звучит тезис о необходимости изменений в самой системе, а в парламенте уже появились новые законодательные инициативы.

Об изменениях в законе о мобилизации с мая 2026 года и новых законодательных инициативах Факты ICTV расспросили адвоката LESHCHENKO & PARTNERS Даниила Трясова.

Май 2026: новые правила мобилизации и законодательные инициативы

Как рассказал адвокат, несмотря на ряд громких заявлений со стороны власти и Минобороны, изменений в закон о мобилизации с 1 мая пока не внесено, но есть ряд законопроектов, которые находятся на рассмотрении. В частности, это законопроекты №15114, 15115 та 15116.

Среди ключевых инициатив — законопроект №15115, который предлагает ввести так называемые “зеркальные” штрафы для сотрудников ТЦК. В частности, за незаконное внесение в реестр военнообязанных должностному лицу может грозить штраф в размере 170 тыс. грн — это в десять раз больше, чем предусмотрено для гражданских лиц.

В то же время законопроект №15116 предусматривает автоматическую отмену штрафов в размере 17 тыс. грн, если они были наложены безосновательно. Документ предлагает упростить процедуру снятия с розыска женщин, которые оказались в базах данных из-за технических ошибок или злоупотреблений.

Еще одна инициатива — законопроект №15114, касающийся работы правоохранительных органов. Он предусматривает, что Государственное бюро расследований должно автоматически открывать производство в случаях, когда нарушения зафиксированы на видео.

Как рассказал адвокат, с этим действительно существуют определенные проблемы. В частности, когда человек обращается с заявлением о незаконном удержании в ТЦК, его могут не принять или же не внести в реестр.

Идея законопроекта №15114 заключается в том, чтобы правоохранительные органы реагировали на резонансные инциденты без дополнительных обращений от пострадавших.

— Вышеупомянутые законопроекты предусматривают введение ответственности для должностных лиц, в частности сотрудников ТЦК, за незаконные действия. Речь идет, в частности, о случаях так называемой “бусификации”, а также безосновательной постановки граждан на воинский учет, — пояснил адвокат.

По его словам, документы призваны внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности в статью 210-1.

Адвокат также обратил внимание на то, что на практике фиксируется немало спорных ситуаций. В частности, речь идет о случаях, когда людей повторно ставят на учет после снятия с учета, или когда граждане приходят уточнить данные или узнать о бронировании — и в результате сталкиваются с незаконной мобилизацией.

Есть и ситуации, когда отменяются бронирования или отсрочки, после чего лиц направляют на службу.

— Ожидаем, что в случае принятия эти законопроекты помогут уменьшить количество таких случаев и усилят защиту прав военнообязанных. Введение значительных штрафов станет сдерживающим фактором для должностных лиц и одновременно дополнительным механизмом защиты для граждан, — подчеркнул адвокат.

Отдельно законодательные изменения касаются и других норм. В частности, предлагается дополнить КУпАП статьей 337-1, которая регулирует ответственность за нарушение порядка проведения медицинского осмотра для определения годности к службе.

В то же время адвокат подчеркнул, что на данный момент изменения в закон о мобилизации не приняты, это лишь законодательные инициативы, и будут ли они утверждены — пока открытый вопрос.

Резонансное убийство военнослужащего ТЦК: в Минобороны анонсировали изменения

Одним из громких событий месяца стало убийство военнослужащего территориального центра комплектования во Львове. В Министерстве обороны отреагировали максимально жестко, подчеркнув, что любое насилие в отношении военных, независимо от места службы, представляет собой прямую угрозу государству.

В то же время в ведомстве отметили, что нынешняя система мобилизации требует пересмотра. Речь идет не только об аспектах безопасности для сотрудников ТЦК, но и об общем изменении подходов, от процедур до коммуникации с гражданами. В Минобороны прямо заявили, что соответствующие изменения готовятся и могут быть внедрены уже в ближайшее время.

Мобилизация с 1 мая 2026 года: что известно о призыве женщин

Еще одной темой, которая активно обсуждалась в апреле, стала мобилизация женщин. После появления многочисленных сообщений в СМИ и соцсетях Сухопутные войска ВСУ дали официальное разъяснение.

В командовании подчеркнули, что никаких новых решений об обязательном призыве женщин не принималось и даже не разрабатывается. Законодательство в этой части не менялось. Как и раньше, служба для женщин является добровольной, а обязательный воинский учет касается только тех, кто имеет медицинскую или фармацевтическую специальность.

В то же время эта ситуация выявила еще одну проблему, а именно ошибки в системах учета. В Минобороны подтвердили, что в 2025–2026 годах фиксировались случаи, когда женщин без соответствующих оснований вносили в воинский учет. Более того, части из них ошибочно присваивали статус “в розыске” в электронных сервисах, в частности в приложении Резерв+.

Всего было зафиксировано 32 таких случая. В ведомстве пояснили, что причина — технический сбой на уровне одного из ТЦК. Сейчас ошибки исправлены, а статусы отменены, штрафы не применялись.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Министерство обороны уже поручило разработать технические меры предосторожности. Параллельно в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15116, который должен урегулировать процедуру исключения из воинского учета лиц, внесенных туда с нарушениями.

Упрощение процедуры возвращения для СЗЧ

Отдельный блок изменений касается внутренних процессов в Вооруженных силах. Генеральный штаб ВСУ в апреле объявил об упрощении процедур, связанных с кадровыми решениями и возвращением военных из самовольного оставления части (СЗЧ).

Ключевое нововведение — сокращение количества этапов согласования. Из процесса исключили промежуточные звенья, такие как оперативные командования и другие уровни. Отныне документы на назначение или перевод подаются непосредственно из воинской части в Генеральный штаб.

В военном руководстве объясняют, что это должно ускорить принятие решений, сократить бумажную волокиту и минимизировать риски злоупотреблений. Также ожидается, что упрощение процедур поможет избежать ситуаций, когда перевод военнослужащих искусственно затягивается или блокируется.

При этом сам механизм возвращения из СЗЧ формально не меняется. Однако в Генштабе рассчитывают, что новый подход позволит снизить количество таких случаев, поскольку военнослужащие будут иметь больше возможностей для оперативного решения кадровых вопросов.

Дополнительно планируется сокращение документооборота, а рекомендательные письма для перевода уже переводятся в полностью электронный формат.

Как пояснил адвокат, теперь документы на назначение подаются напрямую из воинской части в Генеральный штаб, минуя ряд промежуточных звеньев. В Генштабе считают, что такие изменения должны ускорить кадровые решения, в частности перевод военнослужащих, а также уменьшить возможности для злоупотреблений и искусственного блокирования процессов на уровне отдельных должностных лиц.

В то же время, по словам адвоката, проблема затягивания решений и бюрократии на практике остается актуальной. Особенно это касается случаев, связанных с незаконной мобилизацией. Например, речь идет о ситуациях, когда лицо имеет право на отсрочку, в частности из-за ухода за родителями с инвалидностью I или II группы, но, несмотря на это, его все равно мобилизуют.

— В таких случаях, чтобы вернуться домой и возобновить уход, военнослужащий вынужден проходить сложную процедуру. Необходимо подать рапорт командиру части, который должен его рассмотреть и принять решение. Однако на время рассмотрения человек продолжает находиться на службе, — подчеркнул юрист.

При этом, как отмечает адвокат, командование не всегда заинтересовано в увольнении военнослужащего, ведь это означает потерю личного состава. В результате возникают ситуации, когда человек понимает, что его близкие остались без должного ухода, но быстро решить вопрос не может.

Именно из-за этого, по словам адвоката, часть военных прибегает к самовольному оставлению части (СОЧ), чтобы иметь возможность самостоятельно оформить необходимые документы и урегулировать вопрос ухода за родными.

Реформа мобилизации: что готовит Минобороны

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, Министерство обороны работает над комплексной реформой мобилизации, которая уже находится на завершающем этапе.

Ожидается, что концепцию представят в профильном комитете Верховной Рады, после чего ее вынесут на рассмотрение парламента. Для реализации понадобятся отдельные законодательные изменения, поэтому речь идет не о точечных правках, а о системном обновлении правил.

По предварительным данным, реформа предусматривает:

пересмотр подходов к учету военнообязанных;

новые механизмы работы с лицами, имеющими статус “в розыске” через ТЦК;

изменение баланса между ответственностью за уклонение и упрощением процедур для граждан;

обновление логики взаимодействия между государством и военнообязанными.

В частности, обсуждается урегулирование ситуации с большим количеством людей, которые формально находятся в розыске. По словам Арахамии, для них может быть предложена отдельная процедура “возвращения” в правовое поле.

В то же время Арахамия подчеркнул, что реформа будет содержать как более лояльные, так и более жесткие нормы — окончательный баланс станет понятен только после обнародования полной версии документа.

Адвокат Даниил Трясов прокомментировал эти заявления. По его мнению, использование статуса “в розыске” в подобных ситуациях выглядит сомнительным и неправомерным. Он объясняет, что для объявления лица в розыск должно быть открыто уголовное производство.

По его словам, в Кодексе Украины об административных правонарушениях вообще отсутствует такое понятие, как “в розыске”. Зато оно предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом и применяется исключительно к лицам, имеющим статус подозреваемых или обвиняемых и скрывающихся от правоохранительных органов или суда.

В связи с этим адвокат считает неуместным использование такой формулировки в отношении граждан, в отношении которых не открыты уголовные производства и не ведется досудебное расследование. Поэтому и своеобразная “амнистия” к ним не должна применяться.

Отсрочка после завершения годового контракта 18-24

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что для военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет ввели гарантированную отсрочку после завершения контрактной службы.

Речь идет о гражданах, заключивших годовой контракт с Силами обороны и уволившихся по его истечении. Отныне для них предусмотрено официальное право на отсрочку от повторного призыва.

Правительство уже утвердило соответствующий механизм, поэтому эта норма фактически начала действовать на практике.

Отсрочка предоставляется сроком на 12 месяцев после завершения службы. В этот период повторное призыв в армию возможен только по добровольному согласию самого военнослужащего. Таким образом, государство гарантирует время на восстановление после выполнения контракта.

Решение дорабатывалось совместно с профильным парламентским комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В Минобороны отмечают, что этот шаг является частью более широкого подхода к формированию профессиональной армии, где ключевой акцент делается на добровольности службы и осознанном выборе военной карьеры.

Какие заявления на отсрочку не рассматривают в ТЦК

Кабинет Министров Украины обновил порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации в особый период. Ранее он был утвержден постановлением №560.

Изменения закреплены постановлением правительства от 8 апреля 2026 года №467. Оно уточняет отдельные процедуры и корректирует правила мобилизационных процессов.

В частности, правительство пересмотрело полномочия территориальных центров комплектования по оформлению отсрочек для отдельных категорий граждан.

Отныне ТЦК не оформляют отсрочки для:

лиц, имеющих государственную бронь;

руководителей и отдельных должностных лиц государственных органов;

сотрудников СБУ и разведывательных структур.

Для этих категорий предусмотрен отдельный ведомственный порядок подтверждения статуса.

Адвокат на примере госслужащих объяснил, что изменилось.

— Такие лица не должны обращаться в ТЦК и напрямую с ними взаимодействовать. В этом случае коммуникация происходит исключительно между работодателем, то есть государственным органом, и ТЦК, — пояснил Даниил Трясов.

После получения документов от государственных органов, представители ТЦК обязаны в течение трех дней внести соответствующие сведения об отсрочке в реестр военнообязанных.

Таким образом, ТЦК не принимают решений об отсрочках или бронировании для сотрудников СБУ, должностных лиц государственных органов и лиц, имеющих государственное бронирование.

