Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкти
- Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану.
- Воєнний стан і мобілізацію пропонують продовжити з 4 травня на 90 діб.
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Відповідні законопроєкти №15197 та №15198 оприлюднені на сайті Верховної Ради України.
Продовження мобілізації та воєнного стану в Україні: що відомо
Згідно з документами, воєнний стан в Україні пропонують продовжити з 05:30 4 травня 2026 року ще на 90 діб.
Також на аналогічний термін планують продовжити загальну мобілізацію.
Законопроєкти мають розглянути народні депутати під час пленарного засідання.
Очікується, що профільний Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне їх найближчим часом і рекомендує до ухвалення.
За словами народного депутата Ярослава Железняка, розгляд документів у парламенті, попередньо, запланований на 28 або 29 квітня.
Вони повинні набрати 226 голосів і тоді будуть передані на підпис.
Чинні норми діють до 4 травня 2026 року, а нове продовження, у разі ухвалення, триватиме до 2 серпня.
Як відбувається процедура ухвалення рішення
Процедура продовження воєнного стану та мобілізації є стандартною і проходить у кілька етапів:
- спочатку президент подає до парламенту законопроєкти на основі рішення РНБО;
- далі документи розглядає профільний оборонний комітет Верховної Ради;
- після цього їх виносять на голосування у сесійну залу;
- у разі ухвалення закони підписує голова Верховної Ради;
- остаточний етап — підпис президента, після чого вони набувають чинності.
Це буде вже 19-те голосування парламенту щодо продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабної війни.