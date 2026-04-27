Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Відповідні законопроєкти №15197 та №15198 оприлюднені на сайті Верховної Ради України.

Продовження мобілізації та воєнного стану в Україні: що відомо

Згідно з документами, воєнний стан в Україні пропонують продовжити з 05:30 4 травня 2026 року ще на 90 діб.

Зараз дивляться

Також на аналогічний термін планують продовжити загальну мобілізацію.

Законопроєкти мають розглянути народні депутати під час пленарного засідання.

Очікується, що профільний Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне їх найближчим часом і рекомендує до ухвалення.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, розгляд документів у парламенті, попередньо, запланований на 28 або 29 квітня.

Вони повинні набрати 226 голосів і тоді будуть передані на підпис.

Чинні норми діють до 4 травня 2026 року, а нове продовження, у разі ухвалення, триватиме до 2 серпня.

Як відбувається процедура ухвалення рішення

Процедура продовження воєнного стану та мобілізації є стандартною і проходить у кілька етапів:

спочатку президент подає до парламенту законопроєкти на основі рішення РНБО;

далі документи розглядає профільний оборонний комітет Верховної Ради;

після цього їх виносять на голосування у сесійну залу;

у разі ухвалення закони підписує голова Верховної Ради;

остаточний етап — підпис президента, після чого вони набувають чинності.

Це буде вже 19-те голосування парламенту щодо продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабної війни.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.