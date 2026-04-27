Украина и Норвегия запускают первое совместное производство украинских ударных дронов типа mid-strike.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Совместное производство дронов Украины и Норвегии: что известно

Речь идет о первом совместном проекте Украины и Норвегии в сфере производства беспилотников такого масштаба.

Сейчас смотрят

Производство планируют развернуть на территории Норвегии, что позволит изготавливать дроны в безопасных условиях вне зоны боевых действий.

Вся продукция, изготовленная в рамках этого сотрудничества, будет передана Силам обороны Украины.

Финансирование проекта обеспечит норвежская сторона — средства выделяются дополнительно к уже запланированной оборонной поддержке Украины в 2026 году.

Соответствующее соглашение подписали посол Норвегии в Украине Ларс Рагнар Аалеруд Хансен и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев.

Соглашение открывает возможность масштабировать украинские технологии беспилотников, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, а также углубить оборонное партнерство между странами.

По словам министра обороны Михаила Федорова, подобные проекты имеют критическое значение для фронта.

— Проекты по совместному производству и базовому гарантированному обеспечению бригад дронами непосредственно усиливают наши силы на поле боя. Норвегия получает возможность производить технологии, которые доказали свою эффективность, а Украина — дроны, необходимые для перехвата инициативы на фронте. Это настоящее win-win партнерство, — отметил он.

Ожидается, что первые системы, изготовленные в Норвегии, будут переданы украинским военным уже к лету 2026 года.

Проект также предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества, в частности в сфере исследований, технологий и оборонной промышленности.

Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик отметил, что поддержка Украины является ключевой для безопасности его страны.

— Поддержка борьбы Украины — это самое важное, что мы делаем для безопасности Норвегии. Это сотрудничество, которое выгодно обеим странам, — подчеркнул он.

По его словам, участие в проекте позволит Норвегии развивать собственную оборонную промышленность и наращивать производственные возможности в критически важной сфере беспилотных технологий.

Кроме этого проекта, Норвегия в 2026 году планирует направить более $1,5 млрд на закупку вооружения украинского производства для Сил обороны.

Эти средства являются частью более широкой оборонной поддержки, которая в целом составляет около $7 млрд.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.