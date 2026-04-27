Україна та Норвегія запускають перше спільне виробництво українських ударних дронів типу mid-strike.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Спільне виробництво дронів України та Норвегії: що відомо

Йдеться про перший спільний проєкт України та Норвегії у сфері виробництва безпілотників такого масштабу.

Виробництво планують розгорнути на території Норвегії, що дозволить виготовляти дрони в безпечних умовах поза зоною бойових дій.

Уся продукція, виготовлена в межах цієї співпраці, буде передана Силам оборони України.

Фінансування проєкту забезпечить норвезька сторона — кошти виділяють додатково до вже запланованої оборонної підтримки України у 2026 році.

Відповідну угоду підписали посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Угода відкриває можливість масштабувати українські технології безпілотників, які вже довели свою ефективність на полі бою, а також поглибити оборонне партнерство між країнами.

За словами міністра оборони Михайла Федорова, подібні проєкти мають критичне значення для фронту.

— Проєкти зі спільного виробництва та базового гарантованого забезпечення бригад дронами безпосередньо посилюють наші сили на полі бою. Норвегія отримує можливість виробляти технології, які довели свою ефективність, а Україна — дрони, необхідні для перехоплення ініціативи на фронті. Це справжнє win-win партнерство, — зазначив він.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані українським військовим уже до літа 2026 року.

Проєкт також передбачає подальший розвиток співпраці, зокрема у сфері досліджень, технологій та оборонної промисловості.

Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік наголосив, що підтримка України є ключовою для безпеки його країни.

— Підтримка боротьби України — це найважливіше, що ми робимо для безпеки Норвегії. Це співпраця, яка вигідна обом країнам, — підкреслив він.

За його словами, участь у проєкті дозволить Норвегії розвивати власну оборонну промисловість і нарощувати виробничі спроможності у критично важливій сфері безпілотних технологій.

Окрім цього проєкту, Норвегія у 2026 році планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони.

Ці кошти є частиною ширшої оборонної підтримки, яка загалом становить близько $7 млрд.

