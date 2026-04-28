Евакуація з прифронтових районів вимагає не лише швидкості, а й ретельної підготовки. Інформаційний простір часто стає інструментом для вкидів, які мають на меті посіяти зневіру. Саме тому варто орієнтуватися в джерелах та розпізнавати маніпуляції, щоб здійснити безпечне переміщення без упереджень та паніки.

Розповідаємо, кому варто довіряти у разі евакуації, як працюють офіційні коридори та які ключові фактори слід врахувати, щоб рішення про виїзд було безпечним та зваженим.

Кому довіряти під час евакуації

Для мешканців усіх областей України продовжує працювати цілодобова гаряча лінія з питань евакуації. Найпростіший спосіб отримати допомогу – зателефонувати за коротким державним номером 1548. Дзвінки приймаються в цілодобовому режимі.

Допомогу в евакуації літніх людей та маломобільних категорій громадян також надає організація Схід SOS за телефоном 0 800 332 614 з понеділка до суботи з 08:00 до 18:00. Крім телефонних дзвінків, можна звернутися до них через месенджери:

Viber: +38(099)710-48-72;

Telegram: +38(096)108-60-48.

Благодійний фонд Янголи Спасіння продовжує надавати гуманітарну підтримку населенню за номером 0 800 334 620. Усі дзвінки в межах України безкоштовні. Туди можна зателефонувати у будні з 08:00 до 18:00, а в суботу – з 08:00 до 15:00.

Як перевіряти інформацію

Пропаганда “грає” на базових інстинктах, використовуючи природне прагнення людини знайти вихід із небезпечної ситуації. Стимулюючи сильні емоційні реакції, такі як лють або надія, дезінформатори обходять раціональні фільтри сприйняття, які в умовах стресу працюють менш ефективно.

Важливо завжди звертати увагу на те, хто повідомляє ту чи іншу інформацію. Довіряйте лише офіційним органам влади – ОВА, ДСНС або міським радам. Варто пам’ятати, що анонімні Telegram-канали часто поширюють клікбейт та провокують паніку для власного охоплення.

Щоб не стати жертвою дезінформації, перевіряйте повідомлення на наявність таких маркерів:

надмірна емоційність: велика кількість знаків оклику, капслок, термінові заклики або панічні фрази використовуються для штучного нагнітання напруги;

велика кількість знаків оклику, капслок, термінові заклики або панічні фрази використовуються для штучного нагнітання напруги; сумнівні джерела: повідомлення поширює анонімний канал без контактних даних, який часто створений лише кілька днів тому, що суттєво знижує рівень довіри до нього;

повідомлення поширює анонімний канал без контактних даних, який часто створений лише кілька днів тому, що суттєво знижує рівень довіри до нього; відсутність фактів: у тексті немає посилань на офіційні розпорядження чи документи;

у тексті немає посилань на офіційні розпорядження чи документи; абстрактні заклики: вас спонукають до негайних дій, але не надають конкретних інструкцій (хто відповідальний, куди саме їхати та які умови).

Що важливо знати перед виїздом

Маршрути. Якщо ви плануєте евакуацію на власному транспорті, заздалегідь з’ясуйте актуальні офіційні маршрути. Не використовуйте дороги, які не погоджені як безпечні. Тримайте бак із заповненим пальним та обов’язково візьміть додатковий запас у каністрах. Роздрукуйте паперові або інші альтернативні карти, оскільки в зонах небезпеки інтернет та Google Maps часто не працюють.

Документи. Важливо заздалегідь подбати про збереження особистих даних. Підготуйте як паперові копії, так і цифрові дублікати основних документів: паспортів, свідоцтв про народження та паперів на нерухомість. Завантажте скан-копії у захищене “хмарне” сховище (наприклад, Google Drive або iCloud) та збережіть їх на флеш-носій, який варто носити з собою.

Тривожна валіза. Подбайте про наявність базових речей, які можуть першочергово знадобитися: аптечки з базовими ліками та вашими індивідуальними препаратами, ліхтарик та мінімум два павербанки, запас води та продуктів з високим енергетичним вмістом, такі як горіхи чи поживні батончики.

Комунікація. Узгодьте з близькими та рідними місце зустрічі або єдиний канал зв’язку в разі зникнення мобільного інтернету. Наявність чіткого плану допоможе не втратити зв’язок, якщо не буде мережі.

План Б. Продумайте алгоритм дій у разі непередбачуваних обставин, наприклад, поломки автомобіля або перекриття основного маршруту. Наявність альтернативного плану може стати вирішальним фактором на шляху.

Тварини. Дотримуйтесь правил перевезення домашніх улюбленців. Зокрема, обов’язковою є наявність переноски, ветеринарного паспорта та засобів ідентифікації тварини. Це дозволить уникнути труднощів під час перетину блокпостів чи кордону.

Безпечна евакуація базується на двох факторах – інформаційній гігієні та ретельній підготовці. Головне правило: виїжджайте завчасно, користуйтесь “зеленими” коридорами, зберігайте спокій та спирайтесь лише на факти.

Пов'язані теми:

