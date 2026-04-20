Взрывы в Туапсе: под ударом порт и нефтеперерабатывающий завод
- В российском Туапсе прогремели взрывы.
- Дроны атаковали порт и НПЗ.
- После ударов возникли пожары.
В Туапсе Краснодарского края РФ прогремели взрывы — неизвестные дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод, после чего возникли пожары.
Об этом сообщают OSINT-ресурсы, российские СМИ и местные власти.
Атака на Туапсе 20 апреля: что известно
По данным источников, атака началась ночью 20 апреля.
В сети публикуют видео, на которых слышны звуки дронов, работа противовоздушной обороны и взрывы.
После попаданий на территории объектов возникли пожары. На кадрах видно густой дым и несколько очагов возгорания.
Сообщается, что под удар попали морской порт и нефтеперерабатывающий завод.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил факт атаки.
— Туапсе сегодня ночью подвергся очередной массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание, — заявил он.
По его словам, в результате удара в морском порту погиб один человек, еще один получил ранения — ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
В порту также возник пожар, на месте работают экстренные службы.
Кроме того, по предварительной информации, обломки беспилотников повредили гражданскую инфраструктуру города. Также сообщается о повреждении газовой трубы.
Что известно о Туапсинском НПЗ
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод расположен в Краснодарском крае РФ и входит в структуру российской нефтяной компании Роснефть.
Предприятие работает как единый производственный комплекс вместе с морским терминалом в Туапсе, через который осуществляется перевалка и отгрузка нефтепродуктов.
Эксплуатацией завода занимается компания РН-Туапсинский НПЗ, а инфраструктура морского терминала принадлежит «РН-Морской терминал Туапсе».
Благодаря такой интеграции предприятие играет важную роль в логистике поставок топлива, в том числе через морские маршруты.
Туапсинский НПЗ также используется для обеспечения потребностей российской армии, что делает его одним из ключевых объектов энергетической и военной инфраструктуры РФ.
Ранее Силы обороны Украины уже поражали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из ключевых предприятий по переработке нефти в РФ и используется для обеспечения российской армии.