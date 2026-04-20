В Туапсе Краснодарского края РФ прогремели взрывы — неизвестные дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод, после чего возникли пожары.

Об этом сообщают OSINT-ресурсы, российские СМИ и местные власти.

Атака на Туапсе 20 апреля: что известно

По данным источников, атака началась ночью 20 апреля.

Сейчас смотрят

В сети публикуют видео, на которых слышны звуки дронов, работа противовоздушной обороны и взрывы.



После попаданий на территории объектов возникли пожары. На кадрах видно густой дым и несколько очагов возгорания.

Сообщается, что под удар попали морской порт и нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил факт атаки.

— Туапсе сегодня ночью подвергся очередной массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание, — заявил он.

По его словам, в результате удара в морском порту погиб один человек, еще один получил ранения — ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В порту также возник пожар, на месте работают экстренные службы.

Кроме того, по предварительной информации, обломки беспилотников повредили гражданскую инфраструктуру города. Также сообщается о повреждении газовой трубы.

Что известно о Туапсинском НПЗ

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод расположен в Краснодарском крае РФ и входит в структуру российской нефтяной компании Роснефть.

Предприятие работает как единый производственный комплекс вместе с морским терминалом в Туапсе, через который осуществляется перевалка и отгрузка нефтепродуктов.

Эксплуатацией завода занимается компания РН-Туапсинский НПЗ, а инфраструктура морского терминала принадлежит «РН-Морской терминал Туапсе».

Благодаря такой интеграции предприятие играет важную роль в логистике поставок топлива, в том числе через морские маршруты.

Туапсинский НПЗ также используется для обеспечения потребностей российской армии, что делает его одним из ключевых объектов энергетической и военной инфраструктуры РФ.

Ранее Силы обороны Украины уже поражали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из ключевых предприятий по переработке нефти в РФ и используется для обеспечения российской армии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.