Україна готує санкційний пакет проти осіб і компаній, причетних до вивезення та продажу вкраденого Росією зерна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, реагуючи на прибуття судна із вкраденим РФ українським зерном до Ізраїлю.

Санкції за крадене РФ зерно: що відомо

До порту Ізраїлю прибуло ще одне судно з зерном, яке, за даними України, було незаконно вивезене Росією з тимчасово окупованих територій. Попри попередні звернення Києва, його не зупинили і воно готується до розвантаження.

Україна на основі даних розвідки вже готує окремий санкційний пакет проти учасників схем із незаконного експорту зерна.

— Санкції охоплять як тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, так і тих, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі, — наголосив Зеленський.

Йдеться як про фізичних осіб, так і про компанії, залучені до логістики, продажу або обслуговування таких перевезень.

Президент зазначив, що Україна планує координувати ці обмеження з міжнародними партнерами, насамперед із Європейським Союзом.

— Скоординуємо з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були внесені у європейські санкційні списки, — зазначив він.

За словами Зеленського, такі кроки мають зупинити практику заробітку на ресурсах, незаконно вивезених із тимчасово окупованих територій України.

Президент також звернув увагу, що Росія системно вивозить зерно з окупованих регіонів і транспортує його через пов’язаних осіб.

Зокрема, ще одне судно з таким вантажем прибуло до порту Ізраїлю. Україна вже намагалася запобігти таким випадкам дипломатичними каналами, однак ситуація повторюється.

– Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни, — наголосив Зеленський.

Президент звернув увагу, що придбання вкраденого у цивілізованому світі передбачає юридичну відповідальність. І прибуття судна із вкраденим РФ зерном порушує законодавство самого Ізраїлю.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на подібні випадки та викликало посла Ізраїлю через заходи російських суден із викраденим зерном до порту Хайфи.

Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що відсутність реакції на такі інциденти може зашкодити двостороннім відносинам. Україна закликає Ізраїль не приймати вантажі сумнівного походження та вжити відповідних заходів.

Водночас ізраїльська сторона заявила, що розглядатиме ситуацію відповідно до законодавства та очікує на підтвердження озвучених звинувачень.

