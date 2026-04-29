Автентичність записів, оприлюднених Українською правдою, мають встановити правоохоронці, а секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров надав слідству необхідні пояснення.

Про це заявили в пресслужбі Умєрова в коментарі Інтерфакс-Україна.

Пресслужба Умєрова про оприлюднення плівок Міндіча

У пресслужбі заявили, що обговорення питань озброєння для Сил оборони є прямим обов’язком міністра оборони, який був на той час Умєров, коментуючи записи щодо закупівель продукції Fire Point, ситуації з бронежилетами та чуток про можливе призначення послом у США.

Зазначається, що Умєров уже надавав правоохоронцям всі необхідні пояснення щодо цікавих їм питань ще в листопаді 2025 року, а коментувати матеріали кримінального провадження наразі секретар РНБО не має права.

– Бізнес регулярно порушує питання оплат, контрактів, масштабування виробництва та потреб у швидкому фінансуванні. Окремо хочемо нагадати, що залучення міжнародного фінансування в український ОПК було одним із ключових напрямів роботи Міністерства оборони у 2024-2025 роках, – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, міжнародна діяльність забезпечила українському оборонпрому понад $6 млрд додаткового фінансування.

Там розповіли, що ці ресурси спрямували на закупівлю озброєння у десятків постачальників через так звану данську модель, яка пройшла численні аудити з боку міжнародних партнерів.

У пресслужбі відкинули звинувачення у лобіюванні окремих фірм, заявивши, що з 2024 року Умєров проводить системну роботу з об’єднання інтересів українських виробників зброї та іноземних інвесторів. Таку комунікацію в пресслужбі назвали частиною стратегії розвитку оборонної промисловості.

Водночас там наголосили, що надання позиції уряду щодо українських компаній на запит іноземних партнерів є частиною міждержавної роботи. У пресслужбі стверджують, що така комунікація спрямована на державні цілі, а не на захист приватних інтересів окремих осіб.

У пресслужбі Умєрова спростували інформацію про виділення понад 300 млрд одній компанії-виробнику дронів, назвавши ці дані маніпулятивними. Там пояснили, що вказана сума є загальним бюджетом на закупівлю безпілотників у сотень різних виробників – від невеликих FPV-дронів до складних далекобійних систем, що вражають цілі в тилу РФ.

Нещодавно Українська правда оприлюднила фрагменти розмов бізнесмена Тимура Міндіча з Рустемом Умєровим та колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, задокументованих НАБУ і САП в рамках справи Мідас.

