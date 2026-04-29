У четвер, 30 квітня, в Україні графіки відключень світла застосовуватися не будуть.

В Укренерго інформують, завтра, 30 квітня, застосування заходів обмеження не планується.

Водночас наголошується на важливості перенесення енергоємних процесів на денний час – з 10.00 до 16.00.

Зараз дивляться

– Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18.00 до 22.00, – йдеться у повідомленні.

Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго того чи іншого регіону.

Яка ситуація в енергосистемі станом на 29 квітня

Станом на ранок 29 квітня, внаслідок обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишились без електропостачання.

Водночас 29 квітня застосування обмежень Міненерго не прогнозував.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.