Президент Владимир Зеленский, заслушав отчет руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского, сообщил, что зафиксирован обновленный уровень российских экспортных потерь от украинских дальнобойных санкций.

Так, порт Приморск потерял 13% нагрузки, Новороссийск – 38%, Усть-Луга – 43%.

– Считаем, что такие внутренние российские данные могут быть заниженными. В свою очередь будем продолжать операцию по сокращению российских нефтяных доходов и объемов экспорта, — сообщил глава государства.

Также он добавил, что есть информация о направлениях противодействия нашим контактам с партнерами в рамках Drone Deals.

– Политическое руководство России уже определило как один из основных вызовов возможность Украины получить дополнительные инвестиции, и именно лишение Украины доступа к инвестициям и срыв наших двусторонних соглашений по сотрудничеству в области безопасности и производства оружия определено Россией как внешнеполитический приоритет, – проинформировал Зеленский.

Он отметил, что особые усилия России в этом контексте будут направлены на противодействие нашему сотрудничеству на Ближнем Востоке и в Заливе.

Также, по словам Зеленского, в странах Африки за последнее время увеличилось количество российского контингента на 8 тысяч человек.

— Россия пытается в каждой стране пребывания внедрить применение дронов через поставки, производство на месте и тренировки, — добавил глава государства.

По оценке Украины, расширение такой милитарной активности России может неизбежно привести к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира, подчеркнул Зеленский.

Связанные темы:

