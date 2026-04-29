Встреча Зеленского с Мадяром: в ОП отреагировали на предложение
- В Офисе президента сообщили, что график Владимира Зеленского на июнь пока не сформирован, а подобные переговоры должны согласовываться по двусторонним каналам.
- Так в ОП отреагировали на предложение лидера венгерской партии Тиса Петера Мадьяра провести встречу в Берегово на Закарпатье.
В Офисе президента отреагировали на предложение лидера венгерской партии Тиса Петера Мадьяра встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Закарпатье.
По словам советника президента Украины Дмитрия Литвина, Зеленский еще не согласовывал график на июнь. Он добавил, что подобные встречи согласовываются в двусторонних контактах.
Недавно лидер венгерской партии Тиса Петер Мадьяр инициировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, встречу можно организовать в городе Берегово на Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство.
Перед этим Мадьяр встретился с мэром Берегово Золтаном Бабьяком, с которым они обсудили положение венгерского меньшинства в Украине и последствия полномасштабной войны.
В начале апреля на парламентских выборах в Венгрии победу одержала оппозиционная партия Тиса, возглавляемая Петером Мадьяром.