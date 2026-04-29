В Офисе президента отреагировали на предложение лидера венгерской партии Тиса Петера Мадьяра встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Закарпатье.

По словам советника президента Украины Дмитрия Литвина, Зеленский еще не согласовывал график на июнь. Он добавил, что подобные встречи согласовываются в двусторонних контактах.

По его словам, встречу можно организовать в городе Берегово на Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство.

Перед этим Мадьяр встретился с мэром Берегово Золтаном Бабьяком, с которым они обсудили положение венгерского меньшинства в Украине и последствия полномасштабной войны.

В начале апреля на парламентских выборах в Венгрии победу одержала оппозиционная партия Тиса, возглавляемая Петером Мадьяром.

