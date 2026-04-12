На парламентских выборах в Венгрии победу одерживает оппозиционная партия Тиса, которую возглавляет Петер Мадьяр.

По состоянию на 01:33 13 апреля подсчитано 98,53% голосов. Партия Тиса, которую возглавляет Мадьяр, получает более 50% и 138 мандатов. Партия Фидес Виктора Орбана набирает менее 40% и 55 мандатов.

Кто такой Петер Мадьяр

Петер Мадьяр родился в Будапеште 16 марта 1981 года. Ему 45 лет. Его отец известный юрист. Мать занимала должности генерального секретаря Верховного суда и заместителя председателя Национального судебного управления Венгрии.

Дед Мадьяра работал судьей Верховного суда. Родной брат бабушки по материнской линии — Ференц Мадл был президентом Венгрии в 2000–2005 годах.

По словам самого Мадьяра, он с детства интересовался политикой.

Будущий лидер партии Тиса получил высшее образование в Будапеште. Позже он учился в Берлине в Университете Гумбольдта.

В 2004 году Мадьяр окончил юридический факультет Католического университета имени Пазмань Петра.

Его политический путь связан с властной элитой. В молодости он вступил в партию Фидес, которую возглавляет премьер Виктор Орбан.

Долгое время оставался вне публичной политики, тогда как его бывшая жена Юдит Варга стала министром юстиции.

Перелом произошел в 2024 году после громкого скандала. Мадьяр обнародовал запись, где Варга говорит о вмешательстве правительственных чиновников в коррупционные дела. Это ударило по доверию к власти и сделало его публичным разоблачителем.

Главное преимущество Мадьяра — имидж инсайдера, который знает систему изнутри.

Позиция политика по отношению к Украине сдержанная. Он выступает против быстрого вступления в ЕС и поставок оружия.

Партия Тиса фактически строится вокруг самого Мадьяра. Он активно ездит по стране и иногда посещает до шести городов за день. Также он эффективно использует социальные сети.

