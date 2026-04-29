Зустріч Зеленського з Мадяром: в ОП відреагували на пропозицію
В Офісі президента відреагували на пропозицію лідера угорської партії Тиса Петера Мадяра зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Закарпатті.
За словами радника президента України Дмитра Литвина, Зеленський ще не узгоджував графік на червень. Він додав, що подібні зустрічі погоджуються у двосторонніх контактах.
Нещодавно лідер угорської партії Тиса Петер Мадяр ініціював зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
За його словами, зустріч можна організувати у місті Берегове на Закарпатті, де проживає угорська меншина.
Перед цим Мадяр зустрівся з мером Берегового Золтаном Баб’яком, з яким вони обговорили становище угорської меншини в Україні та наслідки повномасштабної війни.
На початку квітня на парламентських виборах в Угорщині перемогу здобула опозиційна партія Тиса, яку очолює Петер Мадяр.