Украинские дроны-перехватчики уже способны развивать скорость до 700 км/ч и стремительно совершенствуются вместе с вражескими беспилотниками.

Об этом в интервью Украинской правде сообщил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ, полковник Павел Елизаров.

Как изменился подход к сбиванию Шахедов

По словам Елизарова, Воздушные силы изменили подход к оценке угрозы дронов-камикадзе типа Shahed. Если раньше главным было, чтобы беспилотники не попали в конкретную область, то теперь контроль значительно ужесточился.

Теперь военные отслеживают полный маршрут целей — сколько дронов вошло в воздушное пространство и сколько его покинуло. Если беспилотник смог выйти — это считается отрицательным результатом.

Новое размещение радаров и анализ ошибок

Елизаров отметил, что раньше размещение радаров для отслеживания целей иногда зависело от решений на местах. Сейчас система стала более упорядоченной: позиции определяются по четкой логике и меняются с учетом предыдущих атак.

В Воздушных силах постоянно анализируют эффективность работы и исправляют ошибки.

Чем сбивают вражеские дроны

Полковник подчеркнул, что универсального средства борьбы с Шахедами не существует.

Он больше доверяет ракетам малой дальности, однако эффективность обеспечивает комплексный подход: мобильно-огневые группы, ракеты и дроны-перехватчики.

Последние, по словам Елизарова, являются экономически выгодным и перспективным решением, но требуют трех ключевых составляющих:

качественной работы радаров;

надежных характеристик самого дрона;

высокой подготовки пилота.

Только сочетание этих элементов обеспечивает результат.

По словам заместителя командующего, сегодня дроны-перехватчики уже достигают скорости до 700 км/ч и продолжают быстро совершенствоваться. По своим характеристикам они постепенно приближаются к крылатым ракетам.

Источник : Українська правда

