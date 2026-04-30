Дрони-перехоплювачі вже літають до 700 км/год: як змінилася боротьба з Shahed
Українські дрони-перехоплювачі вже здатні розвивати швидкість до 700 км/год і стрімко еволюціонують разом із ворожими безпілотниками.
Про це в інтерв’ю Українській правді повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ, полковник Павло Єлізаров.
Як змінився підхід до збиття Шахедів
За словами Єлізарова, Повітряні сили змінили підхід до оцінки загрози дронів-камікадзе типу Shahed. Якщо раніше головним було, щоб безпілотники не влучили в конкретну область, то тепер контроль значно жорсткіший.
Тепер військові відстежують повний маршрут цілей — скільки дронів зайшло в повітряний простір і скільки його залишило. Якщо безпілотник зміг вийти — це вважається негативним результатом.
Нове розміщення радарів і аналіз помилок
Єлізаров зазначив, що раніше розміщення радарів для відстеження цілей іноді залежало від рішень на місцях. Зараз система стала більш упорядкованою: позиції визначаються за чіткою логікою та змінюються з урахуванням попередніх атак.
У Повітряних силах постійно аналізують ефективність роботи та виправляють помилки.
Чим збивають ворожі дрони
Полковник наголосив, що універсального засобу боротьби з Шахедами не існує.
Він більше довіряє ракетам малої дальності, однак ефективність забезпечує комплексний підхід: мобільно-вогневі групи, ракети та дрони-перехоплювачі.
Останні, за словами Єлізарова, є економічно вигідним і перспективним рішенням, але потребують трьох ключових складових:
- якісної роботи радарів;
- надійних характеристик самого дрона;
- високої підготовки пілота.
Лише поєднання цих елементів забезпечує результат.
За словами заступника командувача, сьогодні дрони-перехоплювачі вже досягають швидкості до 700 км/год і продовжують швидко вдосконалюватися. За своїми характеристиками вони поступово наближаються до крилатих ракет.