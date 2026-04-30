В Запорожской области на Гуляйпольском направлении сохраняется интенсивность боевых действий на уровне 35-40 столкновений в сутки за последние две недели. Российские войска хотят продвинуться в направлении Запорожья, но без успехов.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини.

Ситуация на Гуляйпольском направлении 30 апреля 2026 года

По словам Волошина, ситуация на Гуляйпольском направлении остается довольно сложной, однако украинские защитники не фиксируют резких изменений в обстановке.

– Уже примерно две недели мы фиксируем одинаковое количество боевых столкновений: около 35–40 в сутки. Больше всего на Гуляйпольском направлении, – утверждает он.

Российские войска пытаются продвигаться в южном и западном направлениях от Гуляйполя, где расположены населенные пункты Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное и Мирное.

Волошин пояснил, что на этом направлении российская армия предпринимает наибольшее количество попыток продвинуться вглубь территории Украины.

В то же время войска РФ остаются довольно активными и на северном направлении от Гуляйполя, где расположены населенные пункты Святопетровка, Староукраинка и Доброполье.

По словам спикера, оккупанты пытаются там проводить штурмовые действия, чтобы зайти в глубину украинской обороны, однако не имеют никаких успехов около двух месяцев.

Связанные темы:

