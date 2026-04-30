У Запорізькій області на Гуляйпільському напрямку зберігається інтенсивність бойових дій на рівні 35-40 зіткнень на добу протягом останніх двох тижнів. Російські війська хочуть просунутися в напрямку Запоріжжя, але без успіхів.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 30 квітня 2026 року

За словами Волошина, ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається доволі непростою, проте українські захисники не фіксують різких змін в обстановці.

– Ми вже приблизно десь два тижні фіксуємо таку саму кількість бойових зіткнень: близько 35-40 на добу. Найбільше на Гуляйпільському напрямку, – стверджує він.

Російські війська намагаються просуватися у південному та західному напрямку від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне та Мирне.

Волошин пояснив, що на цьому напрямку російська армія проводить найбільше спроб, щоб просунутися вглиб території України.

Водночас війська РФ залишаються доволі активними й на північному напрямку від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Святопетрівка, Староукраїнка та Добропілля.

За словами речника, окупанти намагаються там проводити штурмові дії, щоб зайти в глибину української оборони, проте не мають жодних успіхів близько двох місяців.

