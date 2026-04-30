Силы обороны поразили НПЗ Орскнефтеоргсинтез, два вертолета РФ и ЗРК Тор-М2
- Силы обороны Украины нанесли мощные удары по объектам в тылу РФ, поразив нефтеперерабатывающий завод в Орске и вражеские вертолеты в Воронежской области.
- Также под огонь попали зенитный комплекс Тор-М2, склад боеприпасов и база катеров оккупантов в Черном море.
Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Орскнефтеоргсинтез, вертолеты Ми-28 и Ми-17, зенитный ракетный комплекс Тор-М2, место базирования катеров и другие объекты российских войск.
Поражение НПЗ Орскнефтеоргсинтез, вертолетам Ми-28 и Ми-17
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 29 апреля и в ночь на 30 апреля подразделения Сил обороны нанесли поражения по важным объектам РФ.
Под удары попал нефтеперерабатывающий завод Орскнефтеоргсинтез, расположенный в городе Орск в Оренбургской области РФ. Там зафиксировали попадания с последующим пожаром на территории предприятия.
По данным Генштаба, завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и другие. Проектная мощность переработки составляет около 6,6 млн. тонн нефти в год.
В то же время Силы обороны поразили вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17 в районе населенного пункта Бабки Воронежской области России.
Кроме того, украинские воины также поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 в районе Александровки Запорожской области.
По информации Генштаба ВСУ, подразделения Сил обороны нанесли удары по управлению артиллерийской бригады российских оккупантов в Лисичанске Луганской области.
Также под атаку украинских сил попали склад боеприпасов в районе Кременовки Донецкой области и место базирования катеров армии России в акватории Черного моря.
Как утверждают в Генеральном штабе ВСУ, масштабы нанесенного ущерба уточняются.