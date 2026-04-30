Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Орскнефтеоргсинтез, вертолеты Ми-28 и Ми-17, зенитный ракетный комплекс Тор-М2, место базирования катеров и другие объекты российских войск.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 29 апреля и в ночь на 30 апреля подразделения Сил обороны нанесли поражения по важным объектам РФ.

Под удары попал нефтеперерабатывающий завод Орскнефтеоргсинтез, расположенный в городе Орск в Оренбургской области РФ. Там зафиксировали попадания с последующим пожаром на территории предприятия.

По данным Генштаба, завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и другие. Проектная мощность переработки составляет около 6,6 млн. тонн нефти в год.

В то же время Силы обороны поразили вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17 в районе населенного пункта Бабки Воронежской области России.

Кроме того, украинские воины также поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 в районе Александровки Запорожской области.

По информации Генштаба ВСУ, подразделения Сил обороны нанесли удары по управлению артиллерийской бригады российских оккупантов в Лисичанске Луганской области.

Также под атаку украинских сил попали склад боеприпасов в районе Кременовки Донецкой области и место базирования катеров армии России в акватории Черного моря.

Как утверждают в Генеральном штабе ВСУ, масштабы нанесенного ущерба уточняются.

