Сили оборони України уразили нафтопереробний завод Орскнефтеоргсинтез, вертольоти Мі-28 та Мі-17, зенітний ракетний комплекс Тор-М2, місце базування катерів та інші об’єкти російських військ.

Ураження НПЗ Орскнефтеоргсинтез, вертольотах Мі-28 та Мі-17

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 29 квітня та в ніч на 30 квітня підрозділи Сил оборони завдали уражень по важливих об’єктах РФ.

Під удари потрапив нафтопереробний завод Орскнефтеоргсинтез, розташований у місті Орськ Оренбурзької області РФ. Там зафіксували влучання з подальшою пожежею на території підприємства.

За даними Генштабу, завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас та інші. Проєктна потужність переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Водночас Сили оборони уразили ворожі гелікоптери Мі-28 та Мі-17 у районі населеного пункту Бабки Воронезької області Росії.

Крім цього, українські воїни також уразили зенітний ракетний комплекс Тор-М2 у районі Олександрівки Запорізької області.

За інформацією Генштабу ЗСУ, підрозділи Сил оборони завдали ударів по управлінню артилерійської бригади російських окупантів у Лисичанську на Луганщині.

Також під атаку українських сил потрапили склад боєприпасів у районі Кременівки Донецької області та місце базування катерів армії Росії в акваторії Чорного моря.

Як стверджують у Генеральному штабі ЗСУ, масштаби завданих збитків уточнюються.

