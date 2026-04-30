У Украины есть шанс изменить ход войны против России уже на нынешнем этапе, однако ключевыми факторами для этого являются эффективность управления и оперативность принятия решений.

Об этом в интервью Украинской правде сообщил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ, полковник Павел Елизаров.

Ситуация на фронте и шанс перелома

По словам Елизарова, Украина не может самостоятельно остановить войну, ведь это зависит от государства-агрессора. При этом цели России выходят далеко за пределы территориальных притязаний и включают смену политического режима в Киеве.

В то же время он подчеркивает: переломить ситуацию возможно.

— На данном этапе — да. Но для этого нужно быть максимально эффективными. Речь идет не только о ресурсах, а прежде всего об управлении людьми и процессами, — говорит военный.

Елизаров подчеркивает, что командиры должны формировать команды из тех, кто быстро принимает решения, адаптируется к изменениям, способен действовать в условиях современной войны.

Он также предостерег от политизации темы и подчеркнул, что нынешняя связка военного руководства является правильной: опыт главнокомандующего и инновационный подход министра должны дополнять друг друга.

Проблемы планирования и дисбалансы

Серьезной проблемой, по словам полковника, является неэффективное планирование.

Он привел примеры дисбалансов:

в одном месте могут быть сотни дронов без достаточного количества станций управления;

в другом — наоборот, техника есть, но ее невозможно использовать.

В результате ресурсы не работают на фронте, хотя формально они есть.

По словам Павла Елизарова, такие ситуации свидетельствуют о необходимости принятия решительных управленческих решений и более качественного моделирования.

Есть ли время на перемены

По словам заместителя командующего Воздушными силами, в настоящее время ситуация на фронте относительно стабилизировалась. Масштабные прорывы с колоннами военной техники, как в начале полномасштабной войны, маловероятны из-за развития технологий.

В то же время именно технологическое преимущество может стать решающим: вопрос в том, кто быстрее внедрит новые решения и как на это отреагирует другая сторона.

Как может закончиться война

Павел Елизаров подчеркивает: любая война заканчивается, но результат зависит от позиций сторон.

Если Украине удастся повысить эффективность, увеличить потери противника, то это может привести к деморализации российских сил.

В таком случае он не исключает возможность контрнаступления ВСУ с последующим закреплением на выгодных позициях.

Фактор ядерной угрозы

Отдельно полковник обратил внимание на риск применения Россией тактического ядерного оружия.

Он подчеркнул, что международные партнеры должны заранее определить свою реакцию. Ведь если решение будет приниматься после удара — будет уже слишком поздно.

Источник : Украинская правда

