Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных, которые выполняют боевые задачи.

Об этом он сообщил в Telegram.

Ротация военных в ВСУ: что меняется

По словам Сырского, современная война существенно изменила саму логику боевых действий. Из-за активного использования дронов фактически трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины обороны.

Это усложнило не только ведение боя, но и логистику, перемещение войск и обеспечение подразделений.

Именно поэтому было принято решение ввести обязательную ротацию военнослужащих, выполняющих задачи непосредственно на линии фронта.

Какие правила вводит приказ о ротации военных

Согласно новому документу, командиры обязаны обеспечить пребывание военных на позициях не дольше двух месяцев.

После этого должна произойти обязательная замена подразделений, причем ротацию нужно провести не позднее чем за один месяц.

При этом планирование ротаций должно происходить заблаговременно — с учетом обстановки на фронте, интенсивности боевых действий и имеющихся ресурсов.

Отдельно приказом определен ряд обязательных требований. В частности, военные после выполнения боевых задач должны проходить медицинский осмотр и получать время для полноценного восстановления.

Также подразделения должны быть своевременно обеспечены боеприпасами и продовольствием во время выполнения задач на позициях.

Сырский подчеркнул, что выполнение приказа будет находиться под жестким контролем.

По его словам, в случае нарушения установленных требований предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством и воинскими уставами.

— Своевременная ротация — это не только вопрос организации службы, это вопрос сохранения жизни наших воинов и устойчивости обороны, — подчеркнул главнокомандующий.

Приказ обязателен для всех подразделений, выполняющих боевые задачи на переднем крае.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1527-е сутки.

