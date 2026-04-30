Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових, які виконують бойові завдання.

Про це він повідомив в Telegram.

Ротація військових у ЗСУ: що змінюється

За словами Сирського, сучасна війна суттєво змінила саму логіку бойових дій. Через активне використання дронів фактично трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини оборони.

Зараз дивляться

Це ускладнило не лише ведення бою, а й логістику, переміщення військ і забезпечення підрозділів.

Саме тому було ухвалене рішення запровадити обов’язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання безпосередньо на лінії фронту.

Які правила вводить наказ про ротацію військових

Відповідно до нового документа, командири зобов’язані забезпечити перебування військових на позиціях не довше двох місяців.

Після цього має відбутися обов’язкова заміна підрозділів, причому ротацію потрібно провести не пізніше ніж за один місяць.

Планування ротацій має відбуватися завчасно — з урахуванням обстановки на фронті, інтенсивності бойових дій і наявних ресурсів.

Окремо наказом визначено низку обов’язкових вимог. Зокрема, військові після виконання бойових завдань повинні проходити медичний огляд і отримувати час для повноцінного відновлення.

Також підрозділи мають бути своєчасно забезпечені боєприпасами та продовольством під час виконання завдань на позиціях.

Сирський наголосив, що виконання наказу перебуватиме під жорстким контролем.

За його словами, у разі порушення встановлених вимог передбачена відповідальність відповідно до законодавства та військових статутів.

— Своєчасна ротація — це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, — наголосив головнокомандувач.

Наказ є обов’язковим для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 527-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.