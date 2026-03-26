Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Назарию Гусакову, которого подозревают в присвоении благотворительных средств, собранных на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА).

Назария Гусакова отправили под ночной домашний арест

Ночной домашний арест будет действовать с 22:00 до 06:00. Гусаков сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи, а также должен сдать загранпаспорт.

Прокурор настаивал на круглосуточном домашнем аресте по месту жительства подозреваемого во Львове, аргументируя это риском выезда за границу из-за инвалидности, а также возможностью уничтожения доказательств.

Сейчас смотрят

В то же время сторона защиты просила ограничиться ночным арестом. Адвокат отметила, что Гусаков нуждается в двукратной ежедневной вентиляции легких и должен регулярно находиться на свежем воздухе. Прокурор признал, что в ходатайстве о круглосуточном аресте эти медицинские потребности не были учтены.

Напомним, что Назарий Гусаков страдает спинальной мышечной атрофией. Несмотря на то что мужчина официально и бесплатно получал препарат для лечения в рамках городской программы, он продолжал публично собирать деньги якобы на его приобретение.

24 июля 2025 года полиция объявила Назарию Гусакову подозрение по делу, касающемуся мошеннических действий во время сбора средств на благотворительность.

Фото: Nazarii Husakov/Facebook

Источник : Офис генпрокурора

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.