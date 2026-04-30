Чоловік, який видавав себе за співробітника СБУ, виманив у народної артистки України понад $128 тис. і близько 400 тис. грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та поліції Києва.

Шахрайство під виглядом СБУ: що відомо

За даними слідства, жертвою аферистів стала 71-річна киянка — народна артистка України.

Зараз дивляться

Жінці зателефонував невідомий, який представився співробітником Служби безпеки України. Він заявив, що її нібито підозрюють у державній зраді, а всі заощадження потребують перевірки на предмет можливого “російського походження”.

Щоб зробити історію більш переконливою, шахраї надсилали потерпілій підроблені повістки та через відеозв’язок імітували обшуки.

Під тиском і маніпуляціями жінка погодилася передати кошти. Спочатку вона особисто передала зловмиснику $128 тис.

Згодом, після повторного контакту, переказала ще близько 400 тис. грн на вказані рахунки.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 36-річний житель Сумської області.

Після отримання грошей він конвертував їх і перерахував на криптогаманці третіх осіб. За свою участь у схемі залишив собі лише частину коштів — близько $900.

Фігуранта затримали правоохоронці Києва спільно з оперативниками СБУ та аналітиками кримінального блоку.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави понад 3,3 млн грн.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.