Щоб взяти участь у вступній кампанії 2026 року, абітурієнти мають насамперед успішно скласти національний мультипредметний тест (НМТ). Ідеться не про високі результати, а про подолання мінімального порогу з кожного предмета.

Мінімальні бали НМТ 2026 для участі у вступній кампанії

Якщо хоча б один із тестів не складено на необхідному рівні, результати НМТ не можуть бути використані для вступу до закладів вищої освіти. У такому випадку абітурієнту доведеться проходити тестування повторно вже наступного року.

Саме тому цьогоріч понад 103 тис. вступників зареєструвалися для повторного проходження національного мультипредметного тесту (НМТ), прагнучи покращити свої результати.

Ідеться про абітурієнтів, які вже складали тестування раніше, однак не отримали високі прохідні бали для вступу на бюджет 2026 на бажані спеціальності. Через це вони вирішили ще раз спробувати підвищити свій результат, щоб збільшити шанси на зарахування до омріяних університетів.

Мінімальні бали НМТ — це лише допуск до участі у конкурсі, а не гарантія вступу. Кожен університет і кожна спеціальність додатково встановлюють власні вимоги, які залежать від конкуренції, кількості бюджетних місць і форми навчання.

Щоб вважатися таким, що склав НМТ, необхідно набрати щонайменше 100 балів за шкалою 100–200 з кожного предмета.

Навіть високий результат з одного предмета не компенсує провал з іншого, тож пороговий рівень потрібно подолати окремо в кожному тесті.

Якщо абітурієнт, наприклад, не склав математику, але отримав високі бали з української мови, використати результати НМТ для вступу він не зможе. У такій ситуації участь у вступній кампанії цьогоріч буде недоступною.

Що таке конкурсний бал

Конкурсний бал — це показник, який визначає, чи допускається вступник до конкурсу на конкретну спеціальність.

Він:

формується за спеціальною формулою;

враховує вагові коефіцієнти предметів;

відрізняється залежно від університету та напряму.

Пороговий бал не гарантує зарахування — він лише відкриває можливість участі в конкурсі.

Вступ на бюджет 2026: мінімальні бали

Який прохідний бал НМТ 2026 на бюджет, встановлюють самі заклади освіти. Наказом МОН №373 встановлений конкурсний поріг. Для більшості спеціальностей він становить близько 130 балів.

Для контрактної форми навчання мінімальним орієнтиром є 100 балів, однак університети можуть підвищувати цю планку самостійно.

Для частини спеціальностей вимоги залишаються підвищеними, тоді як для окремих медичних спеціальностей передбачені окремі порогові значення. Найвищі вимоги встановлено для таких спеціальностей, де рівень підготовки вступників має особливе значення.

Зокрема, для участі в конкурсі необхідно мати не менше 150 балів для вступу на:

Право та Міжнародне право;

Публічне управління та адміністрування;

Міжнародні відносини та Міжнародні економічні відносини;

Медицину, Педіатрію, Стоматологію та Медичну психологію.

Для спеціальності Фармація, промислова фармація у 2026 році встановлено дещо нижчий, але все ж підвищений поріг — 140 конкурсних балів. Він є нижчим за медичні спеціальності, однак перевищує загальні мінімальні вимоги для вступу.

Для деяких дефіцитних спеціальностей передбачена можливість переведення на вакантні бюджетні місця за умови наявності конкурcного бала від 120.

Зверніть увагу, що наявність мінімальних балів для вступу на бюджет 2026 означає лише допуск до конкурсу. Остаточний прохідний бал формується вже після подання заяв і залежить від результатів інших абітурієнтів. Саме тому наперед визначити його неможливо.

