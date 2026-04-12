Российские оккупанты в Харьковской области расстреляли четырех украинских военнопленных.

Об этом сообщает 14 армейский корпус и Офис генпрокурора.

Расстрел пленных в Ветеринарном Харьковской области

Российские оккупанты недалеко от поселка Ветеринарное Дергачевской общины Харьковской области во время штурма украинских позиций взяли в плен четырех наших военных одной из механизированных бригад.

Невооруженные военные лежали ниц. В это время оккупанты начали их расстреливать.

Эти действия являются грубым нарушением Женевской конвенции о обращении с военнопленными, норм международного уголовного права и любых морально-этических принципов ведения войны.

— Россия в очередной раз доказывает, что ее армия — это террористическая группировка, для которой не существует правил и законов. Казни пленных стали для врага системной практикой, что свидетельствует о сознательном одобрении таких преступлений со стороны высшего российского командования, — отмечают в 14-м армейском корпусе.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель.

По данным проекта Deep State, вчера около 17:30 вблизи Гуляйпольского района Запорожской области с помощью FPV-дронов оккупанты убили группу наших раненых.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 07:00 12 апреля зафиксировано 2299 случаев нарушения режима прекращения огня (28 штурмов, 479 вражеских обстрелов, 747 ударов дронами-камикадзе и 1 045 ударов FPV-дронами). Ударов ракетами, корректируемыми авиабомбами и Шахедами не было.

19 ноября в Покровском районе Донецкой области россияне расстреляли пятерых украинских пленных. Военные были без оружия и лежали на земле лицом вниз, когда один из оккупантов открыл огонь.

В ноябре прошлого года стало известно о расстреле оккупантами украинских военнопленных вблизи Гуляйполя в Запорожской области.

