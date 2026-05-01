Сегодня, 1 мая, Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора объявили о предъявлении Игорю Коломойскому нового подозрения.

Это подтвердили Фактам ICTV источники в правоохранительных органах.

Новое подозрение Коломойскому

В новом подозрении речь идет о схемах с деньгами ПриватБанка на сотни миллионов гривен.

Впоследствии в СБУ сообщили, что новые эпизоды преступной деятельности бывшего бенефициарного владельца ПриватБанка касаются 2014 года. Тогда Коломойский и связанные с ним лица незаконно завладели более чем 100 млн грн, принадлежавших банку.

По версии правоохранителей, схема предусматривала выдачу подконтрольным компаниям кредитов без надлежащего обеспечения и реальной экономической цели. Далее средства пропускали через ряд компаний и физических лиц, маскируя их происхождение под законные финансовые операции.

Часть денег, как утверждает следствие, в конечном итоге оказалась на личных счетах организаторов. В частности, в декабре 2014 года на счет Коломойского якобы поступили сотни миллионов гривен от подконтрольной структуры.

Убытки банка оцениваются в более чем 100 млн грн. К реализации схемы могли быть привлечены должностные лица банка, руководители предприятий и другие лица, обеспечивавшие движение средств и документальное оформление.

Коломойскому сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество в особо крупных размерах в составе организованной группы). Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Источник : СБУ

