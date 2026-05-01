Сьогодні, 1 травня, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора оголосили нову підозру Ігорю Коломойському.

Це підтвердили Фактам ICTV джерела в правоохоронних органах.

Нова підозра Коломойському

У новій підозрі йдеться про схеми з грошима Приватбанку на сотні мільйонів гривень.

Згодом у СБУ повідомили, що нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника Приватбанку стосуються 2014 року. Тоді Коломойський та пов’язані з ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали банку.

За версією правоохоронців, схема передбачала видання підконтрольним компаніям кредитів без належного забезпечення та реальної економічної мети. Далі кошти пропускали через низку компаній і фізосіб, маскуючи їхнє походження під законні фінансові операції.

Частина грошей, як стверджує слідство, зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок Коломойського нібито надійшли сотні мільйонів гривень від підконтрольної структури.

Збитки банку оцінюють у понад 100 млн грн. До реалізації схеми могли бути залучені посадовці банку, керівники підприємств та інші особи, які забезпечували рух коштів і документальне оформлення.

Також досліджується інші факти заволодіння підозрюваним та колишніми співвласниками Приватбанку на зальну суму понад $1,9 млрд, наголосили в Офісі генпрокурора.

Коломойському повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах у складі організованої групи). Санкція передбачає до 12 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що влітку 2025 року позов Приватбанку до його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова задовольнив Високий суд Лондона. Тоді суд постановив, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов незаконно вивели майже $2 млрд із Приватбанку. Суд охарактеризував махінацію як “дуже складну схему перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів”.

