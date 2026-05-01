Наибольшие потери среди кадыровцев с 2022 года: бойцы ГУР провели спецоперацию на Сумщине
В период с февраля по апрель 2026 года спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Шаманбат во взаимодействии со 104-й бригадой территориальной обороны Горынь и подразделением агентурных операций провело масштабную спецоперацию против подразделения Росгвардии Ахмат на Сумском направлении.
Об этом сообщили в военной разведке.
Спецоперация против подразделения Ахмат
По данным ГУР, ключевую роль в планировании операции сыграл агент — бывший военнослужащий «Ахмата», с которым контакт установили в начале 2025 года. Впоследствии ему организовали безопасный выход на подконтрольную Украине территорию.
До этого агент установил в помещении для совещаний российского подразделения устройство для прослушивания, которое передали за линию фронта с помощью FPV-дрона. Благодаря прослушиванию украинские разведчики получали информацию о перемещениях, планах и возможностях российского противника.
Полученные данные позволили украинским спецназовцам наносить точечные удары по местам скопления и маршрутам передвижения Ахмата.
В результате операции за два месяца подразделение Ахмата понесло значительные потери: 41 военный погиб, 87 — получили ранения, еще более сотни считаются пропавшими без вести.
Также удалось уничтожить и повредить более 160 единиц бронированной и автомобильной техники, более 25 беспилотников различных типов, средства связи, радиоэлектронной борьбы и разведки, инженерное оборудование, склады оружия и горюче-смазочных материалов.
Командир ичкерских добровольцев подразделения Шаманбат Абдул Хаким обратился к чеченцам с призывом не подписывать контракты с российской армией и избегать мобилизации. Тем, кто уже попал в её ряды, он посоветовал выйти на связь с украинской разведкой и сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.
По его словам, украинская сторона готова обеспечить возможность безопасного перехода для тех, кто не желает воевать против Украины.
Фото: ГУР