В период с февраля по апрель 2026 года спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Шаманбат во взаимодействии со 104-й бригадой территориальной обороны Горынь и подразделением агентурных операций провело масштабную спецоперацию против подразделения Росгвардии Ахмат на Сумском направлении.

Об этом сообщили в военной разведке.

Спецоперация против подразделения Ахмат

По данным ГУР, ключевую роль в планировании операции сыграл агент — бывший военнослужащий «Ахмата», с которым контакт установили в начале 2025 года. Впоследствии ему организовали безопасный выход на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас смотрят

До этого агент установил в помещении для совещаний российского подразделения устройство для прослушивания, которое передали за линию фронта с помощью FPV-дрона. Благодаря прослушиванию украинские разведчики получали информацию о перемещениях, планах и возможностях российского противника.

Полученные данные позволили украинским спецназовцам наносить точечные удары по местам скопления и маршрутам передвижения Ахмата.

В результате операции за два месяца подразделение Ахмата понесло значительные потери: 41 военный погиб, 87 — получили ранения, еще более сотни считаются пропавшими без вести.

Также удалось уничтожить и повредить более 160 единиц бронированной и автомобильной техники, более 25 беспилотников различных типов, средства связи, радиоэлектронной борьбы и разведки, инженерное оборудование, склады оружия и горюче-смазочных материалов.

Командир ичкерских добровольцев подразделения Шаманбат Абдул Хаким обратился к чеченцам с призывом не подписывать контракты с российской армией и избегать мобилизации. Тем, кто уже попал в её ряды, он посоветовал выйти на связь с украинской разведкой и сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

По его словам, украинская сторона готова обеспечить возможность безопасного перехода для тех, кто не желает воевать против Украины.

Фото: ГУР

Источник : ГУР

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.