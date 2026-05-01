Упродовж лютого–квітня 2026 року спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Шаманбат»у взаємодії з 104-ю бригадою територіальної оборони Горинь та підрозділом агентурних операцій провів масштабну спецоперацію проти підрозділу Росгвардії Ахмат на Сумському напрямку.

Про це повідомили у воєнній розвідці.

Спецоперація проти підрозділу Ахмат

За даними ГУР, ключову роль у плануванні операції відіграв агент — колишній військовослужбовець Ахмату, з яким контакт встановили на початку 2025 року. Згодом йому організували безпечний вихід на підконтрольну Україні територію.

До цього агент встановив у приміщенні для нарад російського підрозділу пристрій для прослуховування, який передали за лінію фронту FPV-дроном. Завдяки прослуховуванню українські розвідники отримували інформацію про переміщення, плани та можливості російського противника.

Отримані дані дозволили українським спецпризначенцям завдавати точкових ударів по місцях скупчення та маршрутах пересування Ахмату.

У результаті операції, за два місяці підрозділ Ахмат зазнав значних втрат: 41 військовий загинув, 87 — дістали поранення, ще понад сотню вважають зниклими безвісти.

Також вдалося знищити та пошкодити понад 160 одиниць броньованої й автомобільної техніки, більше ніж 25 безпілотників різних типів, засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки, інженерне обладнання, склади зброї й паливно-мастильних матеріалів.

Командир ічкерійських добровольців підрозділу Шаманбат Абдул Хакім звернувся до чеченців із закликом не підписувати контракти з російською армією та уникати мобілізації. Тим, хто вже потрапив до її лав, він порадив виходити на зв’язок з українською розвідкою та здаватися в полон, щоб зберегти життя.

За його словами, українська сторона готова забезпечити можливість безпечного переходу для тих, хто не бажає воювати проти України.

Фото: ГУР

Джерело : ГУР

