В ночь на 1 мая враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Атака на Одессу 1 мая: что известно

По его словам, под ударом этой ночью оказался жилой сектор города.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, в результате дроновой атаки на Одессу возник пожар в 16-этажном доме.

Кроме того, еще один удар пришелся на другую высотку. Там зафиксировано возгорание сразу на нескольких этажах — на 11-м и 12-м уровнях.

Сейчас на местах работают спасатели, медики и все необходимые экстренные службы.

Информация о пострадавших, а также масштабы разрушений уточняются.

Накануне Одесса также подверглась массированной дроновой атаке.

Враг атаковал город в несколько волн, под ударом оказались жилые районы и гражданская инфраструктура.

В результате атаки на Одессу 30 апреля пострадали по меньшей мере 20 человек, среди них — подросток и 70-летний мужчина. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, всего девять госпитализировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1528-е сутки.

Фото: Одесская ГВА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.