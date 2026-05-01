Атака на Одессу: дроны ударили по высоткам, возникли пожары
В ночь на 1 мая враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.
Атака на Одессу 1 мая: что известно
По его словам, под ударом этой ночью оказался жилой сектор города.
По предварительным данным, в результате дроновой атаки на Одессу возник пожар в 16-этажном доме.
Кроме того, еще один удар пришелся на другую высотку. Там зафиксировано возгорание сразу на нескольких этажах — на 11-м и 12-м уровнях.
Сейчас на местах работают спасатели, медики и все необходимые экстренные службы.
Информация о пострадавших, а также масштабы разрушений уточняются.
Накануне Одесса также подверглась массированной дроновой атаке.
Враг атаковал город в несколько волн, под ударом оказались жилые районы и гражданская инфраструктура.
В результате атаки на Одессу 30 апреля пострадали по меньшей мере 20 человек, среди них — подросток и 70-летний мужчина. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, всего девять госпитализировали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1528-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ГВА