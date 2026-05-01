Сейчас военнообязанные могут подавать запрос и получать электронное направление на ВВК через приложение Резерв+. Это упрощает процесс прохождения медкомиссии, ведь больше нет необходимости обращаться в ТЦК за бумажными документами.

Электронное направление автоматически фиксируется в системе, что позволяет сразу прибывать в медицинские учреждения для прохождения осмотра.

Факты ICTV узнавали, как работает электронное направление на ВВК и где его получить.

Сейчас смотрят

Как получить электронное направление на ВВК: инструкция

Войдите в свой личный кабинет в системе Резерв+ с помощью электронной подписи или другого доступного способа идентификации.

В разделе медицинских документов создайте запрос на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Добавьте необходимые медицинские документы, если это необходимо.

Военный комиссар в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по месту вашего учета проверит вашу заявку и подтвердит необходимость направления на ВВК.

Электронное направление на ВВК: как работает

После одобрения запроса электронное направление автоматически появится в вашем профиле в Резерв+. Вы получите соответствующее уведомление.

С электронным направлением обратитесь в определенное медицинское учреждение для прохождения комиссии (ВВК).

Итак, чтобы получить электронное направление на ВВК, вам нужно войти в Резерв+, подать заявку на прохождение комиссии, дождаться ее одобрения, получить электронное направление и с ним пойти на ВВК.

Как получить цифровое заключение ВВК

Электронные направления на ВВК, которые создаются в реестре военнообязанных Оберіг, теперь автоматически будут поступать в кабинет ВВК, а выводы комиссий так же будут передаваться в этот реестр. Это значительно ускоряет процесс рассмотрения и обработки документов.

Одновременно электронные постановления ВВК в отношении военнослужащих будут храниться в МИС ВСУ, что в будущем упростит получение выплат, льгот и необходимых услуг.

Цифровизация ВВК стала возможной благодаря изменениям в приказ Министерства обороны № 402, которые предусматривают внедрение кабинета ВВК, переход от бумажных форм постановлений к электронным и упрощение отчетности.

Источник : Міноборони

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.