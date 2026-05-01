Наразі військовозобов’язані можуть подавати запит і отримувати електронне направлення на ВЛК через застосунок Резерв+. Це спрощує процес проходження медкомісії, адже більше немає потреби звертатися до ТЦК за паперовими документами.

Електронне направлення автоматично фіксується в системі, що дозволяє одразу прибувати до медичних установ для проходження огляду.

Факти ICTV дізнавалися, як працює електронне направлення на ВЛК та де його отримати.

Як отримати електронне направлення на ВЛК: інструкція

Увійдіть до свого особистого кабінету в системі Резерв+ за допомогою електронного підпису або іншого доступного способу ідентифікації.

У розділі медичних документів створіть запит на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Додайте необхідні медичні документи, якщо це потрібно.

Військовий комісар у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за місцем вашого обліку перевірить вашу заявку та підтвердить необхідність направлення на ВЛК.

Електронне направлення на ВЛК: як працює

Після схвалення запиту електронне направлення автоматично з’явиться у вашому профілі в Резерв+. Ви отримаєте відповідне сповіщення.

З електронним направленням зверніться до визначеного медичного закладу для проходження комісії (ВЛК).

Отже, щоб отримати електронне направлення на ВЛК, вам потрібно увійти в Резерв+, подати заявку на проходження комісії, дочекатися її схвалення, отримати електронне направлення і з ним піти на ВЛК.

Як отримати цифрове заключення ВЛК

Електронні направлення на ВЛК, що створюються у реєстрі військовозобов’язаних Оберіг, тепер автоматично надходитимуть до кабінету ВЛК, а висновки комісій так само передаватимуться до цього реєстру. Це значно пришвидшує процес розгляду та обробки документів.

Одночасно електронні постанови ВЛК щодо військовослужбовців зберігатимуться в МІС ЗСУ, що в майбутньому спростить отримання виплат, пільг і необхідних послуг.

Цифровізація ВЛК стала можливою завдяки змінам до наказу Міністерства оборони № 402, які передбачають впровадження кабінету ВЛК, перехід від паперових форм постанов до електронних та спрощення звітності.

Джерело : Міноборони

