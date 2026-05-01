В Україні розпочинається реформа армії, повідомив президент Володимир Зеленський.

Реформа армії в Україні: яких змін очікувати

Як повідомив голова нашої держави у Telegram, протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи: військове командування та уряд визначили формулу змін.

– Зараз, у травні, відбудеться погодження всіх ключових деталей. У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України, – проінформував він.

Водночас президент Володимир Зеленський проінформував, що поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості. За його словами, бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат.

Президент зауважив, що мінімальний рівень заробітних плат має бути не менше ніж 30 тис. грн для тилових посад, а для бойових позицій – більше в рази.

– Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат, – додав Володимир Зеленський.

Друга зміна у рамках реформи армії в Україні стосуватиметься піхотинців.

– Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тис. грн у залежності від виконання бойових завдань, – розповів голова нашої держави.

Також у межах реформи будуть змінені підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом та управління людьми.

– Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість – починаючи вже з цього року – поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв, – повідомив голова держави.

Крім того, Зеленський доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з нашими бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.

За словами президента, наступного тижня очікує доповідь по конкретних кроках у реалізації реформи, зокрема щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів.

