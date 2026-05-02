Російські війська вдень 2 травня здійснили масштабну атаку по Україні, застосувавши сотні ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака на Україну 2 травня: що відомо

Повітряний напад тривав 2 травня з 08:00 до 19:00. За цей час противник застосував 227 ударних БпЛА різних типів.

Серед них — дрони Shahed (включно з реактивними), а також Гербера, Італмас та інші безпілотники.

Близько 135 із них становили саме Шахеди.

Пуски здійснювалися з напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 18:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 220 ворожих БпЛА.

Цілі знищували на Півночі, Півдні, у Центрі та на Заході країни.

Попри ефективну роботу ППО, повністю уникнути влучань не вдалося.

Зафіксовано:

7 влучань ударних БпЛА на 6 локаціях;

падіння уламків збитих дронів на 5 локаціях.

Нагадаємо, що у ніч на 2 травня (з 18:00 1 травня) російські війська атакували Україну 163 ударними дронами.

Близько 100 із них становили Shahed. Пуски здійснювалися з напрямків Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму.

Сили ППО збили та подавили 142 безпілотники.

Водночас зафіксували 17 влучань на 12 локаціях і падіння уламків у кількох місцях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 529-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

