Зеленский ввел санкции против экс-главы ОП Андрея Богдана и еще четырех человек
В Украине применили санкции сроком на 10 лет против пяти человек, среди которых — бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан и связанные с РФ деятели.
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.
Андрей Богдан под санкциями СНБО: что известно
Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно персональных санкций.
Речь идет о лицах, связанных с пророссийскими структурами, обходом санкций и пропагандистской деятельностью, которые, по оценке СНБО, представляют угрозу национальным интересам и безопасности Украины.
Санкции предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, запрет вывода капиталов за пределы Украины, приостановление лицензий и разрешений, а также запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.
Большинство ограничений введены сроком на 10 лет. Лишение государственных наград является бессрочным.
В список вошли:
- Андрей Богдан — украинский юрист, бывший руководитель Офиса президента (2019-2020 годы);
- Богдан Пукиш — украинский бизнесмен, соратник и партнер Виктора Медведчука;
- Алан Кирюхин — российский бизнесмен, связанный с платежной системой A7A5, которую используют для обхода санкций;
- Станислав Поздняков — президент Олимпийского комитета России;
- Михаил Мамиашвили — президент федерации спортивной борьбы России.
Напомним, что в конце апреля президент Владимир Зеленский объявил о новом пакете санкций против россиян и коллаборантов, причастных к похищению украинских детей с временно оккупированных территорий.
Тогда ограничения ввели сразу по двум направлениям: против лиц, участвовавших в незаконном вывозе детей и уничтожении их идентичности, а также против 23 судов так называемого теневого флота, которые Россия использует для экспорта нефти.