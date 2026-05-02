В Украине применили санкции сроком на 10 лет против пяти человек, среди которых — бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан и связанные с РФ деятели.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

Андрей Богдан под санкциями СНБО: что известно

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно персональных санкций.

Речь идет о лицах, связанных с пророссийскими структурами, обходом санкций и пропагандистской деятельностью, которые, по оценке СНБО, представляют угрозу национальным интересам и безопасности Украины.

Санкции предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, запрет вывода капиталов за пределы Украины, приостановление лицензий и разрешений, а также запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.

Большинство ограничений введены сроком на 10 лет. Лишение государственных наград является бессрочным.

В список вошли:

Андрей Богдан — украинский юрист, бывший руководитель Офиса президента (2019-2020 годы);

Богдан Пукиш — украинский бизнесмен, соратник и партнер Виктора Медведчука;

Алан Кирюхин — российский бизнесмен, связанный с платежной системой A7A5, которую используют для обхода санкций;

Станислав Поздняков — президент Олимпийского комитета России;

Михаил Мамиашвили — президент федерации спортивной борьбы России.

Напомним, что в конце апреля президент Владимир Зеленский объявил о новом пакете санкций против россиян и коллаборантов, причастных к похищению украинских детей с временно оккупированных территорий.

Тогда ограничения ввели сразу по двум направлениям: против лиц, участвовавших в незаконном вывозе детей и уничтожении их идентичности, а также против 23 судов так называемого теневого флота, которые Россия использует для экспорта нефти.

