В Україні застосували санкції строком на 10 років проти п’яти осіб, серед яких — колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан та пов’язані з РФ діячі.

Про це йдеться в указі президента Україні Володимира Зеленського.

Нові санкції РНБО: що відомо

Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо персональних санкцій.

Зараз дивляться

Йдеться про осіб, пов’язаних із проросійськими структурами, обходом санкцій та пропагандистською діяльністю, які, за оцінкою РНБО, становлять загрозу національним інтересам і безпеці України.

Санкції передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, заборону виведення капіталів за межі України, зупинення ліцензій і дозволів, а також заборону участі у приватизації та оренді державного майна.

Більшість обмежень запроваджені строком на 10 років. Позбавлення державних нагород є безстроковим.

До списку увійшли:

Андрій Богдан — український юрист, колишній керівник Офісу президента (2019–2020 роки);

Богдан Пукіш — український бізнесмен, соратник і партнер Віктора Медведчука;

Алан Кірюхін — російський бізнесмен, пов’язаний із платіжною системою A7A5, яку використовують для обходу санкцій;

Станіслав Поздняков — президент Олімпійського комітету Росії;

Михайло Маміашвілі — президент федерації спортивної боротьби Росії.

Нагадаємо, що наприкінці квітня президент Володимир Зеленський оголосив про новий пакет санкцій проти росіян і колаборантів, причетних до викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Тоді обмеження запровадили одразу за двома напрямками: проти осіб, які брали участь у незаконному вивезенні дітей та знищенні їхньої ідентичності, а також проти 23 суден так званого тіньового флоту, які Росія використовує для експорту нафти.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.