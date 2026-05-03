Российское наступление в апреле 2026 года впервые с лета 2024-го не только замедлилось, но и пошло в минус. По оценкам ISW, армия РФ потеряла 116 кв. км только в апреле 2026 года без учета районов инфильтрации.

Наступление РФ заглохло: что известно

Отмечается, что наступление России теряет темп с ноября 2025 года. Это связывают с украинскими наземными контратаками, ударами средней дальности, блокировкой использования Starlink в феврале 2026 года и ограничением Telegram, что усугубило проблемы в коммуникации российских военных.

Частично на ситуацию повлияли и сезонные факторы, ведь зима 2025–2026 годов была холоднее и влажнее, а период слякоти затруднил передвижение техники из-за болотистости местности.

Так, по оценкам ISW, в ноябре 2025 – апреле 2026 года российские войска захватили 1443,35 кв. км против 2368,38 кв. км за аналогичный период 2024–2025 годов.

Средний темп продвижения упал до 2,9 кв. км в день в 2026 году против 9,76 кв. км в 2025 году. В то же время с осени 2025 года Россия все чаще использует тактику инфильтрации, что затрудняет сравнение данных, поскольку такие районы не контролируются полностью.

Например, на северном направлении Россия заявляет о захвате небольших населенных пунктов в Сумской области, однако часть этих заявлений не подтверждает стабильного присутствия.

На Донецком направлении российские войска также проводят инфильтрационные действия, а украинские силы осуществляют контратаки, в частности в районе Константиновки и Родинского.

На южном направлении фиксируются инфильтрации вокруг украинских позиций в Запорожской области, а также ограниченные российские атаки на Херсонском направлении с ударами по гражданской инфраструктуре.

Аналитики отмечают, что всего в апреле 2026 года украинские силы уничтожили более 57 тыс. воздушных целей, включая ракеты и беспилотники различных типов.

Напомним, в ночь на 3 мая российская армия атаковала Украину 269 средствами воздушного нападения, более 160 из которых – дроны типа Shahed.

Россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области более 10 раз.

В результате вражеской атаки дронами ранения получил 69-летний мужчина. Также повреждены частный дом и автомобиль.

