Російський наступ у квітні 2026 року вперше з літа 2024-го не тільки сповільнився, а й пішов у мінус. За оцінками ISW, армія РФ втратила 116 кв. км тільки у квітні 2026 року без урахування районів інфільтрації.

Наступ РФ захлинувся: що відомо

Зазначається, що наступ Росії втрачає темп з листопада 2025 року. Це пов’язують із українськими наземними контратаками, ударами середньої дальності, блокуванням використання Starlink у лютому 2026 року та обмеженням Telegram, що посилило проблеми в комунікації російських військових.

Частково на ситуацію вплинули і сезонні фактори, адже зима 2025-2026 років була холоднішою та вологішою, а період багнюки ускладнив пересування техніки через болотистість місцевості.

Так, за оцінками ISW, у листопаді 2025 – квітні 2026 року російські війська захопили 1 443,35 кв. км проти 2 368,38 кв. км за аналогічний період 2024–2025 років.

Середній темп просування впав до 2,9 кв. км на день у 2026 році проти 9,76 кв. км у 2025 році. Водночас з осені 2025 року Росія дедалі частіше використовує тактику інфільтрації, що ускладнює порівняння даних, оскільки такі райони не контролюються повністю.

До прикладу, на північному напрямку Росія заявляє про захоплення невеликих населених пунктів у Сумській області, однак частина цих заяв не підтверджує стабільної присутності.

На Донецькому напрямку російські війська також проводять інфільтраційні дії, а українські сили здійснюють контратаки, зокрема в районі Костянтинівки та Родинського.

На південному напрямку фіксуються інфільтрації навколо українських позицій у Запорізькій області, а також обмежені російські атаки на Херсонському напрямку з ударами по цивільній інфраструктурі.

Аналітики зазначають, що всього у квітні 2026 року українські сили знищили понад 57 тис. повітряних цілей, включно з ракетами та безпілотниками різних типів.

Нагадаємо, у ніч проти 3 травня російська армія атакувала Україну 269 засобами повітряного нападу, понад 160 з яких – дрони типу Shahed.

Росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області понад 10 разів.

Унаслідок ворожої атаки дронами поранення дістав 69-річний чоловік. Також пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

