Президент Владимир Зеленский в Ереване встретился с премьер-министрами четырех стран – Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии, и о результатах переговоров сообщил у себя в Telegram.

Встреча Зеленского и Гара Стере

В Ереване глава нашего государства встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

— Поблагодарил Норвегию за всю поддержку для нашей страны, в том числе за взносы в программу PURL на сумму почти $1 млрд. Россия не останавливает свои удары баллистикой, поэтому своевременное наполнение PURL очень важно, — написал он в Telegram.

Сейчас смотрят

Зеленский сообщил, что обсудил со Стере стратегическое партнерство между странами: Drone Deal и работу по усилению противовоздушной обороны, сотрудничество на уровне частного и государственного секторов.

Особое внимание стороны уделили энергетической поддержке Украины.

— Проинформировал о наших потребностях, в частности, относительно природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать, — добавил он.

Встреча Зеленского и премьера Чехии

Глава государства сообщил о продуктивной встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, в ходе которой стороны подробно обсудили двусторонние направления отношений между странами. По словам Зеленского, есть возможности для усиления сотрудничества.

— Благодарю весь чешский народ за очень весомую и теплую поддержку Украины – мы это действительно ценим, — отметил президент Украины.

Отдельно стороны обсудили европейский трек и дальнейшие шаги на пути к членству Украины в ЕС.

Встреча Зеленского со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили дальнейшую борьбу против российского теневого флота. Также стороны уделили значительное внимание оборонной поддержке Украины, в частности, взносам в программу PURL.

– Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате. Переговорный процесс для достижения справедливого и достойного мира был среди тем нашего обсуждения. Ценим позицию Великобритании относительно продолжения давления на Россию. Это действительно важно, – проинформировал Зеленский.

Отдельно стороны обсудили поддержку украинского энергетического сектора. В свою очередь Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя и российских ударах по Украине. Он подчеркнул, что важно, чтобы Европа скоординировала усилия и разработала общую систему противовоздушной обороны для защиты от угроз России.

Встреча Зеленского с премьером Финляндии

Глава нашего государства обсудил с Петтери Орпо приоритетные направления нашей защиты – прежде всего в ПВО, – которые можно усилить с помощью пакета в размере $300 млн, который Финляндия выделила Украине.

– Предложил премьер-министру укрепить наше двустороннее партнерство, подписав соглашение в формате Drone Deal. Украина готова делиться экспертизой и усиливать тех, кто усиливает нас с самого начала полномасштабного вторжения, — добавил Зеленский.

Отдельно затронули международную работу, в частности евроинтеграцию Украины. По словам Зеленского, именно сейчас есть хорошее окно возможностей открыть переговорные кластеры, и наше государство этого заслуживает.

Напомним, что в воскресенье, 3 мая, президент Владимир Зеленский прибыл в Ереван на саммит Европейского политического сообщества, где, собственно, и встретился с премьер-министрами четырех стран.

Фото: Владимир Зеленский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.