Президент Володимир Зеленський у Єревані зустрівся з прем’єр-міністрами чотирьох країн – Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії, і про результати переговорів повідомив у себе Telegram.

Зустріч Зеленського та Гара Стере

У Єревані голова нашої держави зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

– Подякував Норвегії за всю підтримку для нашої країни, зокрема за внески у програму PURL на суму майже $1 млрд. Росія не зупиняє своїх ударів балістикою, тому своєчасне наповнення PURL дуже важливе, – написав він у Telegram.

Зеленський повідомив, що обговорив з Стере стратегічне партнерство між країнами: Drone Deal та роботу над посиленням протиповітряної оборони, співпрацю на рівні приватного та державного секторів.

Окрему увагу сторони приділили енергетичній підтримці України.

– Поінформував про наші потреби, зокрема щодо природного газу, на наступну зиму. Україна обовʼязково має увійти в неї підготовленою. Вдячний Норвегії та особисто Йонасу за готовність допомагати, – додав він.

Зустріч Зеленського та прем’єра Чехії

Голова держави повідомив про продуктивну зустріч із прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, під час якої сторони детально обговорили двосторонні напрями відносин між країнами. За словами Зеленського, є можливості для посилення співпраці.

– Дякую всьому чеському народу за дуже вагому й теплу підтримку України – ми це справді цінуємо, – зауважив президент України.

Окремо сторони обговорили європейський трек та подальші кроки на шляху до членства України в ЄС.

Зустріч Зеленського зі Стармером

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили боротьбу проти російського тіньового флоту. Також сторони приділили значну увагу оборонній підтримці України, зокрема внескам у програму PURL.

– Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі. Переговорний процес для досягнення справедливого й достойного миру також був серед тем нашого обговорення. Цінуємо позицію Великої Британії щодо продовження тиску на Росію. Це дійсно важливо, – проінформував Зеленський.

Окремо сторони обговорили підтримку українського енергетичного сектору. У свою чергу Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та російські удари по Україні. Він наголосив, що важливо, аби Європа скоординувала зусилля та розробила спільну систему протиповітряної оборони для захисту від загроз з боку Росії.

Зустріч Зеленського з прем’єром Фінляндії

Голова нашої держави обговорив з Петтері Орпо пріоритетні напрями нашого захисту – передусім у ППО, – які можна посилити за допомогою пакета у розмірі $300 млн, який Фінляндія виділила Україні.

– Запропонував прем’єр-міністру зміцнити наше двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі Drone Deal. Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення.

Окремо торкнулися міжнародної роботи, зокрема євроінтеграції України. За словами Зеленського, саме зараз є хороше вікно можливостей відкрити переговорні кластери, і наша держава на це повністю заслуговує.

Нагадаємо, що у неділю, 3 травня, президент Володимир Зеленський прибув до Єревана на саміт Європейської політичної спільноти, де власне і зустрівся з прем’єр-міністрами чотирьох країн.

Фото: Володимир Зеленський

