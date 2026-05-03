Українські Сили оборони уразили два російські нафтові танкери в акваторії входу до порту Новоросійськ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ураження танкерів біля Новоросійська: що відомо

За словами глави держави, українські воїни уразили два танкери в акваторії входу в порт Новоросійськ, які активно використовувалися для транспортування нафти.

— Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту — уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ. Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть, — зазначив Володимир Зеленський.

Our warriors continue to apply sanctions against Russia’s shadow oil fleet – two such vessels were struck in the waters at the entrance to the port of Novorossiysk. These tankers had been actively used to transport oil – not anymore. I am grateful to Chief of the General Staff… pic.twitter.com/8aCse8h95j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2026

Президент подякував начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, а також контррозвідникам Служби безпеки України та Військово-морським силам України за ефективні дії.

Він наголосив, що Україна й надалі розвиватиме можливості далекобійних ударів на морі, у повітрі та на суші.

Нагадаємо, вранці 29 квітня два морські безекіпажні катери ЗСУ уразили підсанкційний танкер Marquise під прапором Камеруну.

Судно перебувало у дрейфі приблизно за 210 км на південний схід від міста Туапсе і не подавало сигнал автоматичної ідентифікаційної системи (AIS).

За даними Генерального штабу ЗСУ, танкер, ймовірно, очікував перевантаження в морі та використовувався Росією для незаконного транспортування нафтопродуктів.

Удар було завдано в кормову частину — район гвинто-рульової групи та машинного відділення. Судно перебуває під санкціями низки країн, а ступінь його пошкоджень наразі уточнюється.

