ЗСУ уразили танкери тіньового флоту РФ біля Новоросійська
Українські Сили оборони уразили два російські нафтові танкери в акваторії входу до порту Новоросійськ.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Ураження танкерів біля Новоросійська: що відомо
За словами глави держави, українські воїни уразили два танкери в акваторії входу в порт Новоросійськ, які активно використовувалися для транспортування нафти.
— Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту — уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ. Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть, — зазначив Володимир Зеленський.
Our warriors continue to apply sanctions against Russia's shadow oil fleet – two such vessels were struck in the waters at the entrance to the port of Novorossiysk. These tankers had been actively used to transport oil – not anymore. I am grateful to Chief of the General Staff…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2026
Президент подякував начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, а також контррозвідникам Служби безпеки України та Військово-морським силам України за ефективні дії.
Він наголосив, що Україна й надалі розвиватиме можливості далекобійних ударів на морі, у повітрі та на суші.
Нагадаємо, вранці 29 квітня два морські безекіпажні катери ЗСУ уразили підсанкційний танкер Marquise під прапором Камеруну.
Судно перебувало у дрейфі приблизно за 210 км на південний схід від міста Туапсе і не подавало сигнал автоматичної ідентифікаційної системи (AIS).
За даними Генерального штабу ЗСУ, танкер, ймовірно, очікував перевантаження в морі та використовувався Росією для незаконного транспортування нафтопродуктів.
Удар було завдано в кормову частину — район гвинто-рульової групи та машинного відділення. Судно перебуває під санкціями низки країн, а ступінь його пошкоджень наразі уточнюється.