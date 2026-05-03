Українські військові уразили російський ракетний корабель Каракурт, що є носієм ракет Калібр, а також інші судна та портову інфраструктуру в порту Приморськ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ураження об’єктів у порту Приморськ: що відомо

За словами глави держави, українські військові завдали удару по об’єктах у російському порту Приморськ, уразивши ракетний корабель Каракурт, який є носієм ракет Калібр, а також сторожовий катер і танкер тіньового флоту РФ.

Йдеться про спільну операцію Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та прикордонників.

Крім того, значних пошкоджень зазнала інфраструктура нафтоналивного порту. У Силах спеціальних операцій ЗСУ уточнили, що було уражено нафтовий термінал в порту Приморськ у Ленінградській області РФ.

Володимир Зеленський наголосив, що кожна така операція обмежує військовий потенціал Росії та її можливості продовжувати війну.

— Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій, — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що погодив додаткові дії СБУ у відповідь на російські удари по українських містах і селах.

За даними ССО, уражені об’єкти розташовані приблизно за 1 тис. км від північного кордону України.

Малий ракетний корабель Каракурт мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет Калібр дальністю до 2 тис. км, зазначили в ССО. За їхніми даними, корабель завдовжки 67 м також був обладнаний зенітним ракетно-гарматним комплексом Панцир-М морського базування.

— Призначений для морських боїв в прибережній зоні або у відкритому морі Каракурт саме мав прикривати інфраструктуру та нафтовий термінал від українських безпілотників, — зазначили у Силах спецоперацій.

Уражений нафтоналивний термінал у Приморську, що належить російській державній компанії Транснефть, є найбільшим об’єктом такого типу на Балтійському морі. Саме сюди сходяться ключові нафтопроводи з північно-західних регіонів РФ, після чого продукцію транспортують на експорт, зокрема за допомогою так званого тіньового флоту.

Нагадаємо, вранці 3 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження українськими силами двох російських нафтових танкерів в акваторії входу до порту Новоросійськ.

РФ активно використовувала танкери для транспортування нафти.

Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

